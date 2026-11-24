18 ноября стартап Sophia Space из калифорнийской Пасадены сообщил о первом развертывании в космосе своей операционной системы для орбитальных вычислений. Стартап установил ее на нескольких спутниках канадской компании Kepler Communications и во время испытания через оптический канал объединил процессоры двух аппаратов в одну сеть.

В интервью изданию Payload гендиректор и сооснователь Sophia Space Роб ДеМилло (Rob DeMillo) сказал, что в компании считают это первым распределенным сетевым компьютером на орбите. Критерием успеха испытания стартап назвал момент, когда два спутника начнут обмениваться данными. «Все остальное — уже вишенка на торте», — добавил ДеМилло.

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SOOS (Sophia Orbital Operating System) распределяет вычислительные задачи между несколькими спутниками, а не привязывает их к одному аппарату. Для этого она использует Kubernetes — открытое программное обеспечение, которое развертывает и запускает приложения на группе компьютеров. Каждая копия SOOS работает на отдельном процессоре и «знает» обо всех остальных копиях в той же локальной сети. Именно это ДеМилло имеет в виду, когда называет SOOS «кооперативной» операционной системой.

Испытание прошло в несколько этапов. Сначала Sophia Space загрузила альфа-версию SOOS на один процессор первого спутника Kepler. Там система развернулась, проверила свою работу и скопировала себя еще на два процессора, образовав локальную сеть. Затем SOOS через оптический канал перешла на второй спутник и повторила ту же процедуру. Из четырех процессоров каждого аппарата она задействовала три, а четвертый оставила в запасе на случай сбоя. Кроме того, в системе есть встроенные средства безопасности и тройное резервирование.

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Kepler еще в марте представила вычислительное оборудование для своих спутников первой очереди (Tranche 1). На каждом спутнике установлено четыре процессора NVIDIA Jetson Orin — как и в первых модулях TILE, которые разрабатывает Sophia Space. По словам ДеМилло, это случайное совпадение. SOOS добавляет к процессорам Kepler программный слой, который координирует их работу на разных спутниках, так что группировка действует как единое целое. Президент Kepler US Кейтлин Марш (Caitlin Marsh) считает, что с ростом космической экономики связь и вычисления будут все теснее переплетаться.

Стартап предлагает свою платформу для работы моделей искусственного интеллекта непосредственно на орбите. Среди возможных задач — предупреждение о ракетных пусках, мониторинг космической и морской обстановки, реагирование на стихийные бедствия, анализ погоды и производство в космосе. SOOS не привязана к собственным спутникам Sophia Space, поэтому стартап ищет и других партнеров — компании, которые хотят запускать свои приложения на низкой орбите. С Kepler он уже расширил контракт, чтобы привлекать платных клиентов. Первый клиент подписал соглашение, второй готов это сделать, но стартап отказался их назвать. По словам ДеМилло, Sophia Space берет плату за использование графических процессоров и доступ к ним — так же, как дата-центр.

Прежде чем развертывать собственную группировку, Sophia Space должна испытать в космосе свои модули TILE с пассивным охлаждением. ДеМилло описывает путь компании поэтапно: сначала программное обеспечение, затем специальное вычислительное оборудование, отдельные спутники и, в конечном счете, целые группировки. В июле Sophia Space вместе с Калифорнийским технологическим институтом (Caltech) получила патент на архитектуру модулей TILE. Первое испытание TILE на орбите стартап планирует провести в 2027 году на спутниковой платформе Apex Nova, а с 2028-го — начать продажу модулей. Теперь, по словам ДеМилло, задача компании — наладить производство так, чтобы выпускать тысячи серверов в месяц.

Напомним, 11 января 2026 года SpaceX вывела на орбиту первые десять аппаратов оптической сети Kepler. В августе канадская компания забронировала ракету Neutron от Rocket Lab для спутников второго поколения, которые запустят не раньше 2028 года.