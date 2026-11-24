24 ноября в 13:14 по киевскому времени ракета Ariane 6 компании Arianespace стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она вывела 36 спутников сети Amazon Leo на низкую околоземную орбиту высотой около 460 км. Последние из них отделились через 2 часа 4 минуты после старта.

Flight VA271 | LE-04 | Ariane 6 | Liftoff Sequence

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Девятью днями ранее Amazon потеряла 40 спутников из-за неудачного запуска американской ракеты Vulcan Centaur. Ракету запустила компания United Launch Alliance (ULA) 15 ноября с мыса Канаверал, а примерно на десятой минуте полёта произошла авария. Для ULA это первая полная неудача миссии с момента основания в 2006 году. Предыдущий запуск Vulcan состоялся в феврале, и тогда возникла проблема с одним из твердотопливных ускорителей.

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Другая американская ракета, на которую рассчитывала Amazon, — New Glenn компании Blue Origin — простаивает с конца мая. 28 мая она взорвалась во время огневых испытаний двигателей BE-4 перед запланированным запуском 48 спутников Amazon Leo. Спутников на борту не было, однако взрыв серьёзно повредил единственную площадку, с которой запускают New Glenn. Blue Origin перенесла возвращение ракеты к полётам на январь 2027 года, сообщает Bloomberg.

В 2022 году Amazon заказала 18 запусков Ariane 6 у Arianespace, 38 запусков Vulcan у ULA и 12 запусков New Glenn у Blue Origin. Позже компания увеличила число запусков New Glenn до 24 и приобрела запуски Falcon 9 у SpaceX. В сентябре 2026 года Amazon заказала ещё шесть запусков Ariane 64, так что теперь контракт с Arianespace предусматривает 24 запуска.

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Для запуска Arianespace использовала самую мощную версию ракеты — Ariane 64 с четырьмя твердотопливными ускорителями. Это уже второй полёт с новыми ускорителями P160C, которые заменили P120C, установленные на первых Ariane 6. Внешние размеры ускорителей не изменились, но двигатель внутри P160C на метр длиннее и вмещает до 156 т твёрдого топлива. По данным Arianespace, это на 10% увеличивает грузоподъёмность Ariane 64 для низкой орбиты — примерно до 22 т.

Миссия VA271, которую в Amazon обозначают LE-04, стала десятым полётом Ariane 6 и пятым в 2026 году. В этом году это уже четвёртый запуск Arianespace со спутниками Amazon Leo: менее чем за 10 месяцев компания вывела на орбиту 136 аппаратов сети. До аварии Vulcan, по подсчётам Reuters, Amazon успела развернуть 398 спутников за 14 запусков. Первое поколение сети должно насчитывать 3232 спутника.

По условиям лицензии Федеральной комиссии связи США (FCC), всю систему первого поколения Amazon должна развернуть до 30 июля 2029 года. Промежуточное требование — вывести половину спутников до 30 июля 2026 года — компания не успела выполнить, и FCC предоставила ей отсрочку. Однако спутники первого поколения, выведенные после этой даты, временно теряют приоритет в доступе к частотам, который Amazon получила ранее. Компания уже располагает большим числом спутников, чем успела вывести: ещё в октябре Amazon изготовила тысячный спутник для сети.