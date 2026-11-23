Шведская компания Teenage Engineering представила свой первый CD-плеер EP/BC-1 и уже продает его за 329 долларов. Диск вращается на верхней панели корпуса и ничем не закрыт, поэтому новинка больше похожа на проигрыватель виниловых пластинок, чем на CD-плеер, пишет Engadget.

На той же панели расположены кнопки, два джойстика и дисплей с номером трека и временем воспроизведения. Слева на ней — блок кнопок с цифрами для выбора трека по номеру, а ряд красных светодиодов показывает уровень звука в левом и правом каналах.

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Джойстики отвечают за скорость и поиск: первым можно ускорить или замедлить воспроизведение, вторым — перемотать трек к нужному месту. Большинство CD-плееров не позволяют менять скорость воспроизведения. EP/BC-1 не только умеет это делать, но и сам определяет темп композиции и может передавать данные о нем. По мнению Engadget, такие возможности пригодятся диджеям, которые сводят треки.

The CD Player Is Back | Teenage Engineering BC—1

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Помимо воспроизведения дисков, EP/BC-1 может копировать треки с аудио-CD в цифровые файлы. Слушать музыку можно и без проводов — плеер передает звук через Bluetooth, в том числе по технологии Auracast, которая позволяет транслировать звук сразу на несколько устройств. Для проводного подключения есть линейный стереовыход, выход на наушники и порт USB-C, через который заряжается встроенный аккумулятор. Как замечает Gizmodo, компания не указывает, сколько EP/BC-1 работает от одного заряда.

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Корпус EP/BC-1 оснащен креплениями для соединения с другими устройствами Teenage Engineering — сэмплером K.O. II и аккумуляторным модульным усилителем EP-35, который компания анонсировала незадолго до выхода плеера. Если поставить EP/BC-1 на EP-35, плеер и усилитель будут работать как единая система для воспроизведения дисков. Сам плеер стал первой моделью новой линейки Broadcast Series, а какие еще устройства в нее войдут, пока неизвестно.

Необычные CD-плееры в последнее время выпускает не только Teenage Engineering. В начале октября японская Sincere представила лимитированную версию плеера Pixel Tunes, корпус которой светится в темноте.