24–25 ноября MEGOGO покажет все 18 матчей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА 2026/27. Самая важная игра для украинских болельщиков — «Шахтер» против турецкого «Фенербахче» в среду, 25 ноября, в 22:00.

Как официальный вещатель Лиги чемпионов в Украине, MEGOGO будет транслировать тур по подпискам «Спорт», MEGOPACK и MEGOPACK Y. Смотреть матчи можно будет во вкладке «Футбол» раздела «Спорт» и на каналах линейки «MEGOGO Футбол».

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В турнирной таблице «Шахтер» и «Фенербахче» стоят рядом: турецкий клуб опережает дончан на одно очко. Победа поможет «горнякам» закрепиться в зоне плей-офф, а поражение заметно усложнит им борьбу за выход в следующий раунд.

Трансляцию этого матча MEGOGO начнет в 20:50 с аналитической студии. Ее ведущий — Сергей Лукьяненко, гости — экс-игрок сборной Украины Александр Головко и журналист, блогер и комментатор Роман Бебех. Комментировать игру будет Вадим Скичко — непосредственно со стадиона. Матч покажут в разделе «Спорт» и на канале «MEGOGO Футбол Первый».

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Скичко считает, что четыре очка за четыре тура — неплохо, но в таком темпе «Шахтер» может не пробиться в плей-офф. Поэтому, по его мнению, «горнякам» нужно по-особому настроиться на формально домашний матч с «Фенербахче» и играть только на победу. «Несмотря на статус соперника, звездный состав турок и их преимущество в очках, считаю, что „Шахтеру“ по силам обыграть „Фенербахче“, хотя это будет непросто», — говорит комментатор. Его прогноз — 2:1 в пользу чемпионов Украины. Для тренера дончан Арды Турана эта игра принципиальна: он родился в Стамбуле и воспитывался в «Галатасарае», главном сопернике «Фенербахче».

Накануне, во вторник, 24 ноября, в 22:00 «Арсенал» примет дортмундскую «Боруссию». MEGOGO начнет показывать этот центральный матч игрового дня в 21:00 со студийного эфира, который проведет Владимир Кобельков. Гостями эфира станут Эдуард Цыхмейструк и Олег Маслюк. Последний — актер и сценарист студии «Мамахихотала» и ведущий программы «Небезпечна передача». Комментаторы — Виталий Похвала и Александр Мельниченко, трансляция — в разделе «Спорт» и на канале «MEGOGO Футбол Первый».

Именно игру «Арсенала» с «Боруссией» Скичко выделяет среди других матчей тура из-за нынешней формы команд и их борьбы за место в восьмерке лучших, которая напрямую выходит в 1/8 финала. Еще одно интересное, по его мнению, противостояние — «Спортинг» против «Манчестер Юнайтед». Оба клуба недавно сменили тренеров: «Спортинг» возглавил бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, а «Манчестер Юнайтед» — Маурисио Почеттино, который вернулся в Англию.

Три трансляции можно будет посмотреть бесплатно. Их покажет канал «MEGOGO Спорт» в эфирном Т2 и кабельных сетях. 24 ноября в эфире будет матч «Фейеноорд» — «Порту» (комментатор Роман Котляр), 25 ноября — игра Юношеской лиги УЕФА ПСЖ — «Рома» (Александр Новак) и матч «Атлетико» — «Викинг» (Виталий Зверев).

Оба вечера с 22:00 MEGOGO будет показывать мультифид — в разделе «Спорт» и на канале «MEGOGO Футбол Третий». Так называют трансляцию, которая переключается между параллельными матчами и показывает самые интересные моменты каждого из них. 24 ноября мультифид будет комментировать Вадим Шевякин, 25 ноября — Илья Дудка.

Полное расписание пятого тура по киевскому времени. В скобках — украинские футболисты, которые играют за эти клубы.

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24 ноября, вторник:

19:45 — «Галатасарай» — «Астон Вилла»

19:45 — «Буде-Глимт» — ЛАСК

22:00 — «Реал» Мадрид — ПСВ (Андрей Лунин)

22:00 — «Манчестер Сити» — «Наполи»

22:00 — «Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд

22:00 — «Фейеноорд» — «Порту»

22:00 — «Слован» Братислава — «Бетис» (Данило Игнатенко, Николай Кухаревич)

22:00 — «РБ Лейпциг» — «Ланс»

22:00 — «Комо» — АЕК (Александр Зубков)

25 ноября, среда:

19:45 — «Сабах» — «Барселона»

19:45 — «Славия» Прага — «Вильярреал» (Назар Домчак)

22:00 — «Интер» — «Штутгарт»

22:00 — «Атлетико» — «Викинг»

22:00 — ПСЖ — «Рома» (Илья Забарный)

22:00 — «Брюгге» — «Ливерпуль»

22:00 — «Лилль» — «Бавария» Мюнхен

22:00 — «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»

22:00 — «Шахтер» Донецк — «Фенербахче»

Напомним, 18 ноября MEGOGO объявил, что прекращает продажу пакета MEGOPACK N+S, в который входят подписки MEGOGO «Максимальная», Netflix Standard и Setanta Sports.