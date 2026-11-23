«Киевстар ТВ» обнародовал трейлер сатирической комедии «Только села», главную роль в которой сыграла Римма Зюбина. Сериал снят в вертикальном формате, удобном для просмотра со смартфона. Премьера — в январе, и смотреть сериал можно будет только на «Киевстар ТВ».

В трейлере зрители знакомятся с героиней Зюбиной Галиной. Она преподает музыку, занимается с учениками математикой и живет в Киеве с собачкой Кучмой и котом Виталиком. Галина хочет лишь нескольких минут покоя наедине с собой, но ее каждый раз отвлекают люди или обстоятельства. Каждая такая ситуация начинается с одной и той же фразы: «Ну, только села».

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На примере узнаваемых бытовых историй авторы говорят об отношениях, личных границах, стереотипах и желании жить по собственным правилам. Рассказывают их короткими динамичными эпизодами, действие в которых начинается с первых секунд.

О начале съемок «Киевстар ТВ» сообщил в сентябре. Платформа создала сериал вместе с кинокомпанией 2Brave Productions, а проект поддержал Украинский культурный фонд. Режиссером и автором идеи стала фотограф Алина Рудя — для нее это дебют в кино. Оператор-постановщик — Богдан Гайдаш.

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Рудя давно хотела, чтобы главной героиней стала женщина, которой за пятьдесят. «В кино и на телевидении женщинам этого возраста редко достаются главные роли, а те, что достаются, часто сводятся к знакомым стереотипам», — объяснила режиссер. Идею вертикального формата ей подсказала собственная работа: последние несколько лет Рудя много снимает для соцсетей, поэтому ей было интересно, как в вертикальном кадре рассказать целую историю.

«Киевстар ТВ» и раньше выпускал собственные сериалы, но вертикальный делает впервые. В компании говорят, что так экспериментируют с форматами и ищут новые способы рассказывать украинские истории. Вертикальные сериалы осваивают и за рубежом: в сентябре бывшие руководители Showtime, NBCUniversal, Warner Bros. Television и ABC запустили платформу вертикальных микросериалов aTwist.

Напомним, 20 ноября «Киевстар ТВ» открыл доступ ко всем 16 сериям «Страшной силы» — сериала о юристке, которая меняет образ ради карьеры.