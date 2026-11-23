17 ноября спутниковый оператор Iridium запустил сервис Iridium NTN Direct, который соединяет устройства интернета вещей (IoT) напрямую со спутниками. Датчики, трекеры и счетчики на совместимых чипах могут передавать через него данные там, где нет покрытия мобильных сетей.

Эти чипы работают по NB-IoT — стандарту узкополосной связи для интернета вещей, который партнерство 3GPP разработало для мобильных сетей. По словам Iridium, это первый сервис на стандартах 3GPP, работающий из космоса. Гендиректор компании Мэтт Деш рассчитывает, что благодаря стандартам 3GPP спутниковая связь станет доступна значительно более широкому рынку.

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Поскольку стандарт тот же, что и в мобильных сетях, производителям устройств не придется разрабатывать отдельную технологию спутниковой связи. Спутниковый канал становится для их устройств еще одним способом подключения наряду с мобильной сетью. Его обеспечивает действующая группировка низкоорбитальных спутников Iridium, которая работает в L-диапазоне частот.

Первым модулем связи, который Iridium сертифицировала для работы с NTN Direct, стал nRF9151 компании Nordic Semiconductor. В январе 2027 года Nordic планирует выпустить общедоступное обновление прошивки, после которого с сервисом смогут работать и ранее выпущенные модули nRF9151 — без замены оборудования. Помимо Nordic, Iridium сотрудничает с производителем чипов Altair Semiconductor, компанией Mlink Technology и IoT-подразделениями Deutsche Telekom и Vodafone.

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Среди возможных применений Iridium называет носимые устройства, системы персональной безопасности и экстренных сообщений, отслеживание грузов и имущества, управление автопарками, подключенные автомобили, датчики для сельского хозяйства, счетчики коммунальных ресурсов и промышленный мониторинг. Производитель ошейников для скота Nofence уже добавляет поддержку NTN Direct в модель N3. Фабьен Лепутр, который отвечает в Nofence за инженерные разработки, отметил, что спутниковая связь работает от полюса до полюса и «говорит» на том же языке NB-IoT, что и мобильные сети.

Iridium заверяет, что технически может обеспечить связь в любой точке планеты уже сейчас. Однако поначалу доступность сервиса в разных странах будет отличаться. Можно ли предоставлять и использовать сервис в конкретной стране, зависит от местных законов, нормативных требований и условий операторов.

Напомним, в июне Rocket Lab договорилась купить Iridium за 8 млрд долларов.