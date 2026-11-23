Команда безопасности Chrome в Google рассказала о Mirror Dimension — закрытой среде, в которой она тестирует ИИ-агентов режима auto browse. В ней тысячи имитированных сайтов, созданных по типичным сценариям пользователей: от интернет-магазинов и маркетплейсов услуг до лент соцсетей и кулинарных сайтов.

Auto browse — это режим Chrome, в котором ИИ-агент сам переходит на нужные сайты, листает страницы и заполняет поля вместо пользователя. Во время обучения и оценки такие агенты должны постоянно выполнять тысячи действий на сотнях сайтов. Инженеры Chrome Аарон Селья и Чарльз Цянь пишут, что выпускать их в настоящий интернет и неэффективно, и безответственно: веб все время меняется, а агент с неограниченным доступом может причинить вред. К тому же каждый прогон теста должен начинаться с одинакового чистого состояния, чтобы последствия предыдущего не переходили в следующий.

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Отдельная сложность — так называемая осведомленность об оценке (eval awareness), когда модель подозревает, что ее тестируют, и действует иначе, чем в обычной работе. Поэтому все имитированные сайты нельзя было просто разместить на одном тестовом домене: адрес вроде fake-sandbox-sites.web.app сразу выдает проверку. Эту особенность моделей уже использовали хакеры: группировка Aur0ra убеждала агента Cursor, что вредоносные операции — лишь симуляция в тестовой среде.

В Mirror Dimension агент вместо этого переходит по настоящему адресу, например www.youtube.com. Страницу он открывает в Chrome без графического интерфейса, запущенном в изолированной песочнице gVisor. Запрос не уходит в интернет: песочница перехватывает соединение и передает его локальному прокси-серверу, а тот показывает агенту сгенерированный сайт.

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Такой перехват — это атака «человек посередине», от которой Chrome как раз защищает пользователей, поэтому браузер должен был бы заблокировать страницу из-за ошибки TLS. Чтобы этого не произошло, в ответ на каждый запрос прокси выпускает TLS-сертификат, то есть цифровое удостоверение подлинности сайта. Его подписывает корневой центр сертификации Google, который заранее внесли в доверенные в Chrome внутри песочницы. Авторы подчеркивают, что, не имея прав администратора, злоумышленник в сети не сможет установить такой корневой сертификат на компьютер обычного пользователя.

Статичный или незавершенный сайт агент часто распознает как тест, поэтому страницы в Mirror Dimension интерактивные и запоминают действия посетителя. Строит их многоагентная система, а человек лишь задает сценарии, которые нужно проверить. Агент-исследователь составляет спецификацию: для интернет-магазина в ней могут быть фильтры каталога, сохранение содержимого корзины, промокоды и оформление заказа в несколько шагов. По этой спецификации агент-разработчик пишет код на HTML, CSS и JavaScript. Агенты-критики затем проверяют, корректно ли сайт работает с программами чтения с экрана, отклоняют ли формы неправильно введенные данные, нет ли ошибок в коде и как страницы выглядят на экранах разного размера.

Главная же задача среды — стресс-тест защиты агентов. Одна из самых опасных угроз для них — косвенная инъекция промптов (indirect prompt injection): злоумышленники прячут в содержимом страницы инструкции, чтобы заставить агента выполнить действия, о которых пользователь не просил. На любом шаге задания инженеры могут встроить такие инструкции в текст, изображения или служебные метки страницы. Сначала они задавали нужную атаку через параметр в адресе страницы, но модели нередко замечали эту необычную деталь и понимали, что их проверяют. Теперь идентификатор атаки передают в заголовке HTTP-запроса, сервер песочницы сам встраивает вредоносное содержимое в страницу, а адрес остается чистым.

Вручную инженер по безопасности готовит и проверяет несколько десятков атак в день. Автоматический конвейер на основе Mirror Dimension ежедневно создает более 1000 вариантов атак на одного инженера и тем самым более чем в 30 раз опережает ручную работу. Авторы ожидают, что подобные изолированные среды станут основой для исследований безопасности ИИ-агентов, а саму архитектуру можно будет распространить и на агентов для программирования.