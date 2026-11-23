20 ноября Google объявила, что добавляет в чат-бот Gemini функцию создания GIF-анимаций. Искать готовую анимацию в специальных каталогах больше не обязательно: достаточно описать нужную сцену в чате, пишет SammyFans.

Анимации создаёт видеомодель Gemini Omni 1.2 Flash, которую Google выпустила в начале ноября. По словам компании, модель обеспечивает плавное движение и стабильное качество изображения во всех кадрах. Каждая анимация длится около трёх секунд и воспроизводится по кругу.

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Готовый файл можно сохранить на устройство или скопировать и вставить в чат, сообщение или пост в соцсети. Описывая функцию в X, Google упоминает разные сценарии — от зацикленных эффектов на фотографиях до мемов.

Here’s How to Turn Yourself Into a GIF With Gemini

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Развёртывание началось в семи странах: Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее, США и Японии. Пользователям в других странах придётся ждать, пока Google расширит этот список.

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Google представила функцию вскоре после того, как OpenAI добавила похожую возможность в ChatGPT. В чат-боте OpenAI такие анимации создаёт модель Images 2.6.

Напомним, 18 ноября Google представила ИИ-модель Gemini 4 Neon для написания кода и анализа данных.