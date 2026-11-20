Vodafone Украина и всеукраинский колл-центр психологической помощи #ВАРТОЖИТИ запустили в Telegram ИИ-бота @varto_ai_bot. Ему можно написать в любое время, в том числе поздно вечером, ночью и в выходные, когда не работает линия #ВАРТОЖИТИ по номеру 5522.

Бота разработали в Vodafone, а психологи #ВАРТОЖИТИ с сентября тестировали его и согласовывали, как он должен говорить с человеком в кризисном состоянии. «Мы хотели, чтобы человеку всегда было куда написать, даже в три часа ночи. <…> Он честно говорит, что он AI, и не заменяет психолога. Его задача — выслушать, поддержать и подсказать, где искать живую помощь», — рассказала руководитель отдела PR Vodafone Украина Виктория Рубан.

- Advertisement -

Боту можно писать текстом, а также отправлять аудио- и видеосообщения. Он помнит, о чем человек рассказывал раньше, а если чего-то не понимает — переспрашивает. К разговору можно вернуться позже и продолжить с того же места. Если же человеку нужна помощь специалиста, бот советует позвонить на линию 5522 или обратиться в другие службы, которые подходят именно ему: для гражданских, для военных или для их близких. Психологи линии 5522 отвечают по будням с 11:00 до 19:00.

Если в разговоре появляются признаки кризисного состояния, бот сразу присылает контакты служб помощи, а в рабочие часы линии еще и сообщает о таком разговоре дежурным психологам. Номер телефона бот у человека не запрашивает. Историю переписки он удаляет из своей базы через 90 дней после последнего сообщения.

Follow Mediasat on Google News: the latest in TV, telecom and tech

Пользоваться ботом могут совершеннолетние — как гражданские, в том числе люди с онкологическими заболеваниями, так и военные, ветераны и их родные. Несовершеннолетним бот присылает контакты служб помощи детям. Если же есть угроза жизни, нужно звонить по номерам 112 или 103.

Колл-центр #ВАРТОЖИТИ в 2021 году основала телеведущая, журналистка и общественный деятель Янина Соколова. Он оказывает бесплатную психологическую помощь гражданским, военным и их близким, а с декабря 2022 года для военных и их семей работает отдельная линия.