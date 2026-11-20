19 ноября, в конце суперфинала обновлённой «Фабрики звёзд», ведущий Владимир Дантес объявил, что SWEET.TV открывает кастинг на второй сезон шоу. Весь выпуск уже доступен на платформе — из него зрители узнают, кто победил и как распределились места между пятью финалистами.

Заявки ждут от молодых исполнителей, которые хотят профессионально развиваться и выйти на большую сцену. Для этого достаточно заполнить онлайн-анкету, после чего команда проекта рассмотрит присланные анкеты и пригласит отобранных на кастинг.

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Перезапуск шоу показал, насколько большой потенциал у украинской музыки, считает Владимир Завадюк, руководитель Big Entertainment Shows и SWEET.TV Originals — направления собственного контента сервиса. Участники первого сезона учились у ведущих коучей и наставников, выступали в дуэтах с известными артистами и тесно работали с ментором шоу Аланом Бадоевым. Все они получили возможность представить собственные песни, и эти композиции уже звучат на радио, подчёркивают в SWEET.TV.

«Мы хотим дать ещё больше возможностей молодым исполнителям, которые стремятся развиваться, создавать украинскую музыку и строить карьеру именно в Украине», — объяснил Завадюк решение открыть новый набор.

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Напомним, SWEET.TV начал показывать обновлённую «Фабрику звёзд» 4 сентября. По данным сервиса, премьерный выпуск за первые выходные собрал более 1,8 млн просмотров.