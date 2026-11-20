Генеральный директор SpaceX Илон Маск в интервью на DealBook Summit заявил, что компания завершила проектирование миниатюрной базовой станции мобильной связи для крыш зданий. Выпускать такие устройства SpaceX планирует с 2027 года, пишет TechCrunch.

Новая станция должна помочь там, где слабеет сигнал спутников Starlink. Сеть Starlink Direct to Cell соединяет обычные смартфоны со спутниками напрямую, но в помещениях связь ухудшается, а металлическая крыша полностью блокирует сигнал из космоса. Поэтому для зданий, как пояснил Маск, нужно наземное оборудование.

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Свою разработку Маск описал как микробазовую станцию, которую достаточно закрепить на крыше так же, как антенну Starlink. Одним из вариантов он назвал объединение таких станций с терминалами Starlink, однако детали SpaceX еще прорабатывает. Использовать большие вышки мобильной связи компания не планирует: еще в августе, на конференц-звонке по финансовым результатам, президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что вместо этого SpaceX развернет малые базовые станции с низким энергопотреблением.

О сроках Маск высказывался осторожно, а TechCrunch напоминает, что он не раз срывал производственные графики. В 2027 году SpaceX также должна запустить новую группировку спутников Direct to Cell. По словам Маска, она увеличит пропускную способность сети в 40 раз.

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При этом Маск не считает, что AT&T, Verizon и другие мобильные операторы обанкротятся, хотя часть выручки они могут потерять. Основной спрос на передачу данных, по его мнению, будут создавать искусственный интеллект и роботы.

Напомним, в начале ноября стало известно, что SpaceX планирует построить в США собственную общенациональную сеть 5G на оборудовании Qualcomm. В 2025 году компания заключила с EchoStar соглашение о покупке радиочастотного спектра за 17 млрд долларов, а в этом году договорилась приобрести частоты нижнего диапазона стоимостью 8 млрд долларов.