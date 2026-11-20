Генеральный директор SpaceX Илон Маск в интервью на DealBook Summit заявил, что компания завершила проектирование миниатюрной базовой станции мобильной связи для крыш зданий. Выпускать такие устройства SpaceX планирует с 2027 года, пишет TechCrunch.
Новая станция должна помочь там, где слабеет сигнал спутников Starlink. Сеть Starlink Direct to Cell соединяет обычные смартфоны со спутниками напрямую, но в помещениях связь ухудшается, а металлическая крыша полностью блокирует сигнал из космоса. Поэтому для зданий, как пояснил Маск, нужно наземное оборудование.
Свою разработку Маск описал как микробазовую станцию, которую достаточно закрепить на крыше так же, как антенну Starlink. Одним из вариантов он назвал объединение таких станций с терминалами Starlink, однако детали SpaceX еще прорабатывает. Использовать большие вышки мобильной связи компания не планирует: еще в августе, на конференц-звонке по финансовым результатам, президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что вместо этого SpaceX развернет малые базовые станции с низким энергопотреблением.
О сроках Маск высказывался осторожно, а TechCrunch напоминает, что он не раз срывал производственные графики. В 2027 году SpaceX также должна запустить новую группировку спутников Direct to Cell. По словам Маска, она увеличит пропускную способность сети в 40 раз.
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При этом Маск не считает, что AT&T, Verizon и другие мобильные операторы обанкротятся, хотя часть выручки они могут потерять. Основной спрос на передачу данных, по его мнению, будут создавать искусственный интеллект и роботы.
Напомним, в начале ноября стало известно, что SpaceX планирует построить в США собственную общенациональную сеть 5G на оборудовании Qualcomm. В 2025 году компания заключила с EchoStar соглашение о покупке радиочастотного спектра за 17 млрд долларов, а в этом году договорилась приобрести частоты нижнего диапазона стоимостью 8 млрд долларов.