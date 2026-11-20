17 ноября американская компания Meridian Space объявила, что установила высокоскоростную связь через свой первый спутник First Customer Link (FCL). Аппарат вывела на орбиту 1 октября ракета Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter-18, которая доставила в космос 130 аппаратов разных заказчиков.

Среди них был и аппарат Otter компании Starfish Space, который будет вблизи осматривать спутники, вышедшие из строя. Сам FCL построен на спутниковой платформе MP42 компании Kongsberg NanoAvionics, а Meridian Space установила на нее собственное коммуникационное оборудование.

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Главное в этом оборудовании — легкая отражательная антенная решетка (reflectarray). Это плоская поверхность из множества мелких элементов, которые перенаправляют радиосигнал от излучателя и собирают его в луч. У обычных антенн такого типа направление и форма луча неизменны, а в разработке Meridian Space их можно менять электронно. Компания утверждает, что это единственная такая антенна, которую когда-либо выводили на орбиту.

Связь удалось установить по графику, после пяти лет разработки и тестирования, отмечают в Meridian Space. «Спутник работает хорошо, а испытания на орбите идут по плану», — заявил генеральный директор компании Массимилиано Ладоваз, который ранее входил в руководство OneWeb.

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Meridian Space разрабатывает спутниковые сети на низкой околоземной орбите, которыми правительства и коммерческие компании будут владеть сами, а не арендовать пропускную способность чужих группировок. По словам разработчика, его антенна делает спутники легче и менее энергоемкими. Поэтому сами аппараты можно сделать меньше, а на одну ракету — поместить больше. Это должно удешевить и упростить развертывание таких сетей.

В ближайшие месяцы Meridian Space продолжит испытания FCL и проверит работу антенны, бортового оборудования и наземной инфраструктуры. FCL компания также использует для первых демонстраций и испытаний в интересах заказчиков. Его проектная скорость передачи данных на Землю составляет до 1,1 Гбит/с.

Собственную спутниковую сеть связи создает и Украина. Ее первый спутник, OBRIA NANO, украинская компания HIMERA уже испытывает на орбите.