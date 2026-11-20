Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» добавила в каталог сразу все 16 серий Original-сериала «Страшная сила». Главную роль в нем сыграла Катерина Файн, а увидеть сериал можно только на «Киевстар ТВ».

Героиня Файн — 24-летняя Инга Будрейко, которая получила юридическое образование и мечтает о карьере. Однако на собеседованиях ее раз за разом оценивают по внешности, а не по профессиональным качествам, и Инга получает отказ за отказом. Другие способы показать, на что она способна, тоже не помогают.

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В конце концов девушка решает рискнуть и кардинально меняет образ. После перевоплощения в ее жизни появляются новые знакомства и возможности, а вместе с ними — профессиональные вызовы и романтические приключения. При этом сюжет поднимает вопрос, приведет ли новый образ героиню к успеху и чего он ей будет стоить.

Помимо Катерины Файн, в сериале снялись Александр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любовь Тищенко, Константин Данилюк, Артем Пльондер и другие. Музыкальной темой истории Инги стала песня «Чи не так?» украинской исполнительницы Domiy.

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Напомним, в начале сентября «Киевстар ТВ» открыл сезон осенних премьер сериалом «Отважная девушка» об оперативнице полиции.