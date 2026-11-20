18 ноября PLD Space объявила, что заключила первый коммерческий контракт на запуск. Японская Mitsubishi Electric поручила испанской компании вывести на низкую околоземную орбиту малый демонстрационный спутник во время второго испытательного полета ракеты Miura 5.

На этом аппарате Mitsubishi Electric проверит замысел своего будущего мегасозвездия. Так называют группировку из большого числа спутников, которые работают согласованно. Такая группировка Mitsubishi Electric должна обеспечить, в частности, связь и наблюдение Земли.

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Дату запуска пока не назначили: она зависит от того, как пройдет первый испытательный полет Miura 5. По данным Reuters, PLD Space рассчитывает провести этот полет в первой половине 2027 года из Французской Гвианы.

Для PLD Space японская корпорация — не новый партнер: она уже является акционером испанской компании. Именно Mitsubishi Electric возглавила объявленное в сентябре расширение раунда финансирования PLD Space, в рамках которого разработчик дополнительно привлек €108 млн. Как инвестор, японская компания могла наблюдать вблизи за созданием Miura 5. По словам PLD Space, это и убедило Mitsubishi Electric заказать запуск. «Контракт с Mitsubishi Electric — весомое признание Miura 5 со стороны рынка», — отметил сооснователь и директор по развитию бизнеса PLD Space Рауль Верду. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.

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В 2023 году PLD Space провела первый в Европе полностью частный суборбитальный запуск — ракеты Miura 1, а теперь готовится к первому орбитальному полету. Reuters связывает развитие компании со стремлением Европы иметь собственные носители для малых спутников и меньше зависеть от американской SpaceX. Пусковые услуги расширяет и европейская компания Arianespace. Летом она подписала меморандум о попутных запусках на геостационарную орбиту с компанией Infinite Orbits. Такие запуски должны начаться в 2029 году.