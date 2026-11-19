Инженерная компания Accu Components проанализировала траектории 15 833 действующих спутников на низкой околоземной орбите и подсчитала, что в любой момент ночи над среднестатистическим британским городом находится 710 таких аппаратов. Свое исследование компания опубликовала без независимого рецензирования, отмечает Space.com.

Для расчетов авторы взяли данные наблюдений Космических сил США за 12 и 18 октября с открытого сайта CelesTrak. В выборку попали аппараты, которые вращаются на высоте до 2000 км, а цифру 710 получили при условии, что горизонт ничем не закрыт. Исследователи сосредоточились на Великобритании, однако, по их словам, такой же плотный поток спутников проходит над большей частью Европы, США и других регионов в средних широтах. Плотнее всего он между 40° и 50° северной или южной широты.

- Advertisement -

Представитель Accu Components объяснил эту закономерность орбитами группировки Starlink. Большинство ее спутников вращается под углом примерно 53° к экватору, поэтому в средних широтах они скапливаются. Меньше всего аппаратов в экваториальных широтах — около 490 одновременно. В компании подчеркивают, что глобальные показатели приблизительные: их рассчитали для сетки точек по всей планете по данным одних суток.

Увидеть невооруженным глазом можно далеко не все эти спутники. Собственного света у них нет, и заметны они лишь тогда, когда их освещает Солнце, а земля под ними уже погрузилась в темноту. По данным исследования, в среднем 105 из 710 аппаратов отражают солнечный свет и сияют так же ярко, как звезды. За ночь это число резко меняется. В первый час после захода Солнца над типичным британским городом оно освещает около 300 спутников, в полночь — меньше 20, а перед рассветом их снова становится столько же, сколько вечером.

Follow Mediasat on Google News: the latest in TV, telecom and tech

Видимых звезд в городском небе, напротив, немного. По данным проекта OwnStarMap, глубокой ночью над засвеченными мегаполисами вроде Лондона или Нью-Йорка невооруженным глазом их можно разглядеть лишь несколько десятков. В пригородах и небольших городах звезд видно сотни, а тысячи открываются только вдали от городов — в сельской местности или в горах. А вот разных спутников за всю ночь над среднестатистическим британским городом пролетает 12 891.

Количество аппаратов на орбите стремительно выросло за последние десять лет, прежде всего после того, как SpaceX начала развертывать Starlink. Спутниковые компании планируют в ближайшие десятилетия вывести на орбиту сотни тысяч, а возможно, и миллионы аппаратов. Так, SpaceX уже показала группировку дата-центров Starmind, которая должна насчитывать миллион спутников. Если эти планы осуществятся, спутников в небе станет значительно больше, чем звезд, почти в любой точке мира.

Больше всего это беспокоит астрономов. Попадая в поле зрения наземных телескопов, спутники оставляют на снимках полосы и делают небо светлее, поскольку отражают на Землю солнечный свет. Со временем даже самые мощные обсерватории могут утратить способность видеть далекие звезды и галактики. Некоторые компании хотят направлять свет с орбиты на Землю намеренно. Калифорнийский стартап Reflect Orbital планирует запустить зеркала, которые будут отражать солнечный свет на ночную сторону планеты.