Украинская команда Gloria labs показала рабочую версию мессенджера BETA-44, в котором сообщения и звонки не проходят через сервер компании. Пока приложение доступно только для компьютеров на Windows, а о его возможностях разработчики рассказали изданию «Милитарный».

В основе BETA-44 — анонимная сеть Tor. Каждый пользователь получает в ней собственный адрес .onion третьей версии протокола, и именно через него мессенджер обменивается данными с другими участниками напрямую. Поэтому у системы нет центрального узла, и остановить ее целиком, заблокировав или изъяв один сервер, невозможно. Такая архитектура, как объясняют разработчики, должна также снизить риск массовой утечки данных.

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Именно этим BETA-44 отличается от Signal и Telegram. Signal доставляет сообщения через собственные серверы, хотя их содержимого оператор сервиса не видит благодаря сквозному шифрованию. Впрочем, в сентябре 2026 года исследователи из Вены нашли в Signal уязвимость, которая позволяет определять местоположение пользователей по отметкам о доставке. В Telegram обычные чаты хранятся в облаке компании, а сквозное шифрование действует только в секретных чатах.

BETA-44 защищает сквозным шифрованием и переписку, и голосовые и видеозвонки, и файлы. Для самих данных мессенджер применяет алгоритм AES-256-GCM, а ключи шифрования пользователи согласовывают с помощью механизма X25519. Звонки тоже передаются через Tor, без отдельных серверов STUN/TURN, которые обычно помогают установить мультимедийное соединение и ретранслируют трафик. Так же через сеть Tor отправляются и файлы — в стороннее облачное хранилище они не попадают.

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Среди других функций мессенджера — групповые чаты и режим Push-to-Talk (PTT), в котором приложением пользуются как рацией. Кроме того, учетную запись можно привязать к конкретному устройству, а BETA-44 поддерживает удаленное управление. Если связь прерывается, неотправленные сообщения сохраняются на устройстве, а как только она восстановится, мессенджер может продолжить передачу и синхронизировать историю переписки. Помимо этого, разработчики заявили об отдельном режиме работы без интернета, но не объяснили, как он устроен.

Еще одна функция BETA-44 — так называемый канал принуждения (duress). Он рассчитан на случаи, когда пользователя вынуждают предоставить доступ к устройству или информации. По замыслу разработчиков, этот канал позволяет подать сигнал об угрозе так, чтобы посторонние этого не заметили.

Мессенджер уже есть на маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market, а разработчики показывали его на отраслевых мероприятиях. Теперь команда сосредоточилась на пилотных проектах, в которых планирует настраивать систему для небольших групп пользователей и совершенствовать ее по их отзывам. «Мы не хотим, чтобы люди верили на слово. Мы хотим, чтобы они проверили это в работе на своих компьютерах», — отметил сооснователь и технический директор Gloria labs Александр Шейченко.

Разработки вроде BETA-44 появляются в то время, когда угрозы для цифровых коммуникаций украинских военных растут. Еще в сентябре 2024 года Национальный координационный центр кибербезопасности решил ограничить использование Telegram на служебных устройствах в армии, государственных органах и на объектах критической инфраструктуры. А в июне 2026 года СБУ и ФБР, как сообщал «Милитарный», разоблачили кампанию российских спецслужб, которые массово взламывали мессенджеры украинских военных, чиновников и политиков.