Samsung Electronics расширит завод в Остине (штат Техас) и будет выпускать там микроконтроллеры STM32V8 разработки STMicroelectronics для спутников Starlink компании SpaceX. На это расширение южнокорейский производитель направит 1,9 млрд долларов, сообщает деловая газета Seoul Economic Daily со ссылкой на источники в отрасли и Министерство торговли США.

Микроконтроллер — это микросхема, которая объединяет процессор и память и управляет работой отдельного устройства. В Starlink такие чипы работают в системе лазерной связи, с помощью которой низкоорбитальные спутники обмениваются данными напрямую друг с другом. Еще в декабре 2025 года SpaceX сообщила, что использует в этой системе именно STM32V8.

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По данным STMicroelectronics (ST), это первый в отрасли микроконтроллер, изготовленный по 18-нанометровому техпроцессу. Производят его по технологии полностью обедненного кремния на изоляторе (FD-SOI), которую ST разработала вместе с Samsung. Такие микросхемы быстро обрабатывают данные, потребляют мало энергии и стабильно работают в жестких условиях. Особенно это важно для космической техники, ведь компоненты спутников должны выдерживать перепады температур и радиацию.

В ST высоко оценивают перспективы Starlink. В частности, в мае компания спрогнозировала рост аудитории сервиса до 100 млн пользователей за два года.

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Сейчас STM32V8 производят во Франции, на заводе ST в Кролле под Греноблем. По данным Seoul Economic Daily, часть выпуска Samsung перенесет в Остин, а запустить расширенное производство там планируют к 2030 году. Завод в Остине выпускает чипы по зрелым техпроцессам — от 65 до 14 нм.

Отраслевой собеседник издания пояснил, что производственные линии Samsung в Южной Корее загружены полностью, поэтому американский завод развивается быстрее. По его словам, чипы для Starlink могут выпускать в Остине по просьбе заказчика.

Документы правительства США эти данные частично подтверждают. В частности, в описании проекта субсидирования, который опубликовал Национальный институт стандартов и технологий (NIST) в составе Министерства торговли, говорится, что завод в Остине будет выпускать микросхемы FD-SOI для аэрокосмической, оборонной и автомобильной отраслей. Сама Samsung заявила, что не может официально подтверждать контракты с отдельными клиентами.