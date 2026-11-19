Заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Павел Буздыган подвел итоги обязательного декларирования IMEI на таможне. С сентября, когда импортеров обязали указывать эти коды, таможенные платежи за смартфоны выросли на 47,8%, а бюджет получил дополнительно 501,9 млн грн.

При этом гаджетов в Украину ввезли на 32,3% меньше. Платежи выросли, несмотря на сокращение импорта, потому что средняя задекларированная стоимость смартфона увеличилась в 2,2 раза, объясняют в БЭБ. По оценке Бюро, бизнес перестал массово занижать цену техники на границе и теперь указывает в декларациях стоимость, близкую к рыночной.

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IMEI — это уникальный 15-значный номер, по которому мобильные сети распознают каждый телефон. В августе Министерство финансов подписало приказ, который обязал импортеров указывать этот номер в таможенных декларациях.

С тех пор как декларирование заработало 4 сентября, таможня получила более 930 тыс. таких кодов. Случаев, когда импортер их не подал, в БЭБ пока не фиксировали.

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Параллельно детективы Бюро активнее борются с незаконной продажей гаджетов — на всем пути от логистики до розничных сетей. С января по октябрь 2026 года правоохранители изъяли более 101 тыс. единиц нелегальной техники, и почти 74% из них — устройства и аксессуары Apple. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель составил около 29 тыс. единиц на сумму 374 млн грн. Возместить в этом году удалось более 80 млн грн убытков — вдвое больше, чем в 2025-м.

Буздыган подчеркнул, что цель Бюро — не только изымать нелегальные телефоны, но и менять условия работы самого рынка. По его словам, бизнесу должно стать невыгодно ввозить технику вне таможенного контроля, занижать ее стоимость или скрывать продажи.

Напомним, в сентябре Государственная таможенная служба запустила онлайн-сервис, который позволяет проверить, есть ли IMEI телефона в данных таможенного оформления.