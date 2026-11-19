18 ноября на конференции DealBook Summit газеты The New York Times гендиректор Skydance Дэвид Эллисон подтвердил, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск инвестировал в компанию. Сколько именно вложил миллиардер, Эллисон уточнять не стал, пишет Variety.

О сумме еще в октябре сообщили телеканал CNBC и издание Semafor. По их данным, Маск вложил около 1 млрд долларов. Именно об этих сообщениях Эллисона спросил модератор беседы, журналист The New York Times Эндрю Росс Соркин. Его интересовало, станет ли инвестиция началом более широкого сотрудничества, в частности со Starlink, спутниковым сервисом SpaceX, или это разовый шаг. Соркин напомнил и об отношениях Маска с отцом гендиректора, основателем Oracle Ларри Эллисоном.

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В ответ Эллисон назвал Маска величайшим предпринимателем современности и сравнил его одновременно с Николой Теслой и Томасом Эдисоном. По словам гендиректора, Маск инвестирует в немногие компании, поэтому видеть его среди акционеров Skydance — «честь и привилегия». Эллисон добавил, что компания охотно сотрудничала бы с миллиардером, однако совместных проектов пока нет.

Еще один вопрос Соркина касался документального фильма Алекса Гибни «Маск» (Musk). Из-за этой картины миллиардер угрожал режиссеру судом. Эллисон подтвердил, что фильм выйдет на HBO Max. Его премьеру запланировали на первый квартал 2027 года.

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HBO Max перешел к Skydance вместе с Warner Bros. Discovery. 6 октября компания Эллисона, тогда еще Paramount Skydance, завершила покупку медиахолдинга за 111 млрд долларов и получила название Skydance. Ларри Эллисон выделил на сделку 40 млрд долларов. Крупнейшая доля в Skydance принадлежит семье Эллисонов, а фонд RedBird Capital Partners вложил в компанию 4 млрд долларов.

Чистый долг Skydance составляет около 80 млрд долларов. Чтобы его снизить, компания рассчитывает к 2029 году сократить годовые расходы на 6 млрд долларов, а к 2030-му — получить 10 млрд долларов свободного денежного потока. При этом, по словам Эллисона, Skydance будет вкладывать в контент больше конкурентов. В следующем году она должна выпустить не менее 30 фильмов — этого требует мировое соглашение с генпрокурорами 12 штатов США. Объединять новостные редакции CNN и CBS News компания пока не планирует.

Напомним, в начале 2027 года Skydance предложит общий пакет HBO Max и Paramount+.