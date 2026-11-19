19 ноября Blue Origin объявила, что подписала с Google договор на запуск спутников для исследовательского проекта Project Suncatcher. Старт ракеты New Glenn с этими аппаратами запланирован на первый квартал 2029 года.

В рамках Project Suncatcher Google изучает, можно ли наращивать вычисления для искусственного интеллекта (ИИ) с помощью спутников. Их выведут на солнечно-синхронную орбиту. Каждый аппарат получит солнечные батареи и тензорные процессоры Google (Tensor Processing Unit, TPU) — чипы, которые компания разработала для машинного обучения. По вычислительной мощности такой спутник будет примерно на уровне серверной стойки дата-центра. Компании не раскрывают, сколько аппаратов выведет ракета и какова стоимость контракта.

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Главная идея Project Suncatcher — питать вычислительные системы солнечной энергией, которой на орбите в избытке. На нее и рассчитывает Google: старший директор проекта Трэвис Билз пояснил, что так компания хочет нарастить инфраструктуру для ИИ в космосе. По предварительным расчетам Google, на низкой околоземной орбите солнечные панели могут получать до восьми раз больше энергии, чем на Земле при той же площади. Запуск с Blue Origin Билз назвал ключевой вехой в планах проекта.

Вместе с тем вычисления в космосе ставят перед инженерами сложные задачи. Мощные процессоры сильно нагреваются, а в вакууме тепло не отвести воздушным охлаждением, поэтому нужны тепловые трубки и радиаторы. Кроме того, электронику может вывести из строя космическая радиация. Еще одна сложность — объединить спутники в единую вычислительную сеть. Для обмена данными между ними Google планирует использовать лазерную связь.

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Идею Google уже проверяет на практике: 1 октября ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту прототип спутника Project Suncatcher, который компания создала совместно с Planet Labs. Тогда он был одним из нескольких грузов ракеты. New Glenn же будет выводить только спутники Google — для проекта это станет первым отдельным запуском ракеты тяжелого класса.

Первые результаты прототип уже дал: 30 октября Google сообщила, что процессоры TPU на его борту заработали, а языковая модель Gemma 4 ответила на запрос с Земли. Модель сочинила хайку, и спутник передал его на наземную станцию.

«Project Suncatcher — именно такие амбициозные миссии, ради которых создавали New Glenn», — заявил старший вице-президент Blue Origin по направлению New Glenn Джордан Чарльз. Впрочем, в мае эта ракета взорвалась, и в начале октября Blue Origin пообещала возобновить полеты New Glenn еще до конца 2026 года.