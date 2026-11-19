18 ноября Google начала развертывать Gemini 4 Neon — модель, которая в семействе Gemini 4 занимает место между флагманской Carbon и быстрой Hydrogen. Разработчикам Neon обойдется в 3 доллара за миллион токенов на входе и 15 долларов — на выходе.

Самые сложные и длительные проекты в семействе рассчитаны на Carbon, которую Google представила в конце октября, а быстрые повседневные запросы — на Hydrogen. Neon компания отводит сложным задачам, которые приходится запускать часто и для которых флагман был бы слишком медленным или дорогим. По данным Google, на стандартном уровне рассуждений high задачи с Neon обходятся на 32% дешевле, чем с Carbon.

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Таких уровней у модели четыре: чем выше уровень, тем дольше Neon обдумывает ответ и тем больше токенов расходует. На максимальном уровне xhigh модель набрала 61 балл и заняла третье место в Intelligence Index — общем рейтинге независимой компании Artificial Analysis, которая сравнивает ИИ-модели. Другой рейтинг той же компании, Coding Agent Index, оценивает работу ИИ в роли программиста, и в нем Neon первая с результатом 58,6 балла. Еще в Vals Index и Agent Arena новая модель вторая.

Gemini Elements 3D: Gemini 4 Neon

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Для программистов Google отдельно настроила Neon на длительные задачи с большим количеством инструментов. Модель реже перечитывает одни и те же файлы, сообщает, на каком этапе работа, и стабильнее продолжает долгую сессию после того, как сжимает переполненный контекст. В среде разработки Google Antigravity Neon может управлять несколькими агентами Hydrogen и распределять между ними части одного проекта.

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Помимо кода, Neon работает с таблицами, PDF-файлами, графиками, изображениями, аудио и видео. Большие массивы таких данных модель обрабатывает вместе, поскольку ее контекстное окно, то есть объем информации для одного ответа, достигает 1 млн токенов. Из этого материала Neon готовит структурированные отчеты, а в приложении Gemini еще и привлекает сведения из Gmail и Google Docs, анализирует счета и сравнивает документы.

Для кибербезопасности компания подготовила отдельную версию Gemini 4 Neon for cyber, которая ищет, проверяет и исправляет уязвимости в коде. В SEC-bench Pro, который проверяет поиск уязвимостей, эта версия набрала 90,5%, а в CWE-bench v2, посвященном их исправлению, — 70,7%. Проверенные специалисты по кибербезопасности получат к ней доступ в ближайшие дни через программу Fairwind.

Что касается надежности, Google заявляет, что во внутренних тестах Antigravity Neon выдумывала результаты реже, чем любая предыдущая модель компании. В отдельных проверках безопасности действия, не соответствующие поставленной задаче, модель выполняла в 0,09% случаев, а тест на честность прошла в 99,2% случаев. Эти цифры приводит сама компания, независимых подтверждений пока нет.

Помимо API, разработчикам Neon доступна в Google AI Studio, Android Studio и корпоративном сервисе Gemini for business. Подписчики тарифов Google AI Pro и Ultra найдут модель в списке моделей приложения Gemini, ежемесячная аудитория которого в августе превысила 1 млрд пользователей, а также смогут работать с ней в Antigravity.

Напомним, 5 ноября Google выпустила видеогенератор Gemini Omni 1.2 Flash и снизила цену генерации на 30%.