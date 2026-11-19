Химики Университетского колледжа Лондона (UCL) вместе с коллегами разработали электролит на водной основе для цинк-йодных аккумуляторов. В ходе лабораторных испытаний элементы с таким электролитом сохранили почти всю начальную ёмкость после тысяч циклов. 11 ноября исследователи опубликовали статью о работе в журнале Nature.

Аккумуляторы с водным электролитом могут стать альтернативой пожароопасным литий-ионным. Однако плотность энергии у них относительно низкая — на единицу объёма они запасают сравнительно мало, поэтому накопить большой объём электричества сложно. Именно это ограничение и пытались преодолеть исследователи.

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Для этого они сосредоточились на йоде — в таких аккумуляторах он служит материалом для хранения энергии. В обычной йодной химии при зарядке и разрядке реакция идёт с переносом двух электронов, а разработка UCL позволяет задействовать четыре. Благодаря этому из того же объёма йода удаётся получить больше энергии. Впрочем, во время работы аккумулятора образуются очень активные формы йода, которые могут реагировать с водой.

Раньше, чтобы этого избежать, применяли высококонцентрированные электролиты с галогенами — химическими элементами той же группы, что и йод. Такие смеси стабилизировали йод, но были едкими и дорогими, поэтому выпускать их в больших объёмах сложно. Команда UCL вместо этого изменила состав жидкости непосредственно вокруг йода. Одни молекулы нового электролита не подпускают воду к йоду, другие связывают его активные формы и предотвращают нежелательные реакции.

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Новый электролит учёные проверили на элементах двух форматов. Первый — плоские пакетные аккумуляторы, которые обычно используют в смартфонах и ноутбуках, второй — небольшие дисковые, питающие устройства с низким энергопотреблением. В обоих форматах новая химия сработала, а данные о сохранении ёмкости получили в отдельных тестах на долговечность. Ресурс — проблема и для литий-ионных аккумуляторов. Так, в сентябре японские учёные создали добавку, которая замедляет их деградацию.

Долговечность особенно важна для сетевых накопителей энергии. Такие системы многократно накапливают избыток электроэнергии от солнечных и ветряных электростанций и отдают его в сеть, когда генерация снижается. Сегодня крупные накопители строят преимущественно на литий-ионных аккумуляторах. Согласно аннотации статьи в Nature, новый электролит работает также в алюминий-йодных аккумуляторах. Таким образом, исследователи получили ещё одно направление для разработки стационарных накопителей.

Пока все результаты учёные получили в лаборатории. Профессор химии UCL Гуаньцзе Хэ, автор-корреспондент исследования, считает, что новая химия приближает водные аккумуляторы к коммерческому использованию. Далее его команда планирует испытать электролит в более крупных системах и в условиях, приближенных к работе промышленного накопителя.