16 ноября YouTube изменил подсчет просмотров на телевизорах. Теперь платформа добавляет к публичному счетчику под роликом оценку того, сколько человек смотрели его вместе. Изменение касается обычных видео, Shorts и прямых трансляций, пишет австралийское отраслевое издание Mediaweek.

До сих пор одно воспроизведение на телевизоре давало один просмотр, даже если перед экраном сидела вся семья. Теперь YouTube учитывает каждого зрителя отдельно. Если ролик вместе смотрят трое, платформа может засчитать три просмотра. На смартфонах, компьютерах и планшетах каждое воспроизведение, как и раньше, равно одному просмотру.

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Количество зрителей перед экраном компания не измеряет, а оценивает. Для этого ученые Google создали статистическую модель, которая учитывает демографию аудитории, характеристики контента и время просмотра. По словам YouTube, камеры, микрофоны или датчики устройств она не использует, а ее результаты сверяют с данными выборочных исследований телеаудитории (отраслевых панелей).

New! Co-views included in the public YouTube viewcount pic.twitter.com/AoYu2WRMU1 — YouTube Creator Insider (@YouTubeInsider) November 16, 2026

Так YouTube хочет приблизить свою статистику к стандартам телеиндустрии, где аудиторию передач тоже определяют, оценивая количество зрителей перед экраном. Телевизор для платформы давно стал одним из главных экранов. Ранее YouTube сообщал, что пользователи ежедневно проводят в его телевизионном приложении более 1 млрд часов. Одни только Shorts на телевизорах, по данным компании, смотрят более 2 млрд часов ежемесячно.

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На доходы авторов нововведение не повлияет: выплаты в партнерской программе YouTube начисляют за вовлеченные просмотры (engaged views) и часы просмотра, а оценка совместных зрителей в них не входит. Не изменятся из-за этого и условия допуска к монетизации. Их YouTube корректирует отдельно — с февраля 2027 года платформа вдвое повысит пороги для новых авторов.

Оценку совместных зрителей добавляют только к новым просмотрам на телевизорах, поэтому уже накопленные цифры не изменятся. Впрочем, к новым просмотрам старых роликов ее тоже будут добавлять. Чтобы увидеть количество просмотров без этой оценки, авторы могут воспользоваться новым показателем доли совместных просмотров (co-view rate) в статистике YouTube Studio. На него достаточно разделить общее количество просмотров. Например, значение 1,10 означает, что на каждые 1000 воспроизведений на телевизорах приходится еще 100 просмотров от дополнительных зрителей.

Отдельный показатель Views (Co-viewed), доступный авторам с сентября, YouTube уберет в мае 2027 года. Предыдущие изменения в подсчете платформа ввела 24 августа, когда начала засчитывать просмотр с первого кадра воспроизведения.