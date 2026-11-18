17 ноября стартап Calif, который специализируется на кибербезопасности, опубликовал разбор уязвимости Java4Shell (CVE-2026-114938) в OpenJDK — открытой реализации Java, из которой собирают большинство её дистрибутивов. Ошибку нашёл исследователь стартапа Кван Луонг, а в поиске ему помогал ИИ-агент Codex от OpenAI.

Уязвимость скрывается в декодере Base64 — механизме, который превращает записанные текстом данные обратно в двоичные. Java обращается к нему при аутентификации, загрузке файлов и обмене данными по сети. Чтобы работать быстрее, декодер использует специальные инструкции процессора, и именно в этом коде закралась ошибка в вычислениях. Получив особым образом сформированную строку, декодер записывает данные за пределы отведённого ему участка памяти. Чтобы повредить память виртуальной машины Java (JVM), достаточно строки из 64 букв «A» и знака «=» в конце.

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Такое повреждение злоумышленник может превратить в утечку содержимого памяти, где встречаются персональные данные, приватные ключи и токены доступа, или в удалённое выполнение собственного кода на сервере. Именно удалённое выполнение кода исследователи Calif продемонстрировали на популярных корпоративных продуктах с настройками по умолчанию. Без всякой авторизации им удалось атаковать Keycloak, Jira, Confluence, JFrog Artifactory, Jenkins и PingFederate. Ещё пять продуктов — Apache Kafka, Apache Solr, Elasticsearch, Gerrit и Spinnaker — уязвимы, если у злоумышленника есть учётная запись пользователя.

При этом универсального способа атаки нет. Для каждого приложения злоумышленнику придётся выстраивать отдельную цепочку атаки: найти, как доставить вредоносную строку до декодера, и подстроить расположение объектов в памяти. Поэтому стартап выложил в открытый доступ лишь демонстрационный код, который воспроизводит повреждение памяти, а готовые эксплойты для конкретных продуктов придерживает, пока пользователи не обновят Java. Такая сложность, по мнению гендиректора стартапа Тая Дуонга, даёт администраторам определённый запас времени. Впрочем, он предупредил, что необновлённые системы останутся под угрозой ещё 5–10 лет.

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Уязвимость затрагивает OpenJDK начиная с версии 17.0.6 и все сборки на его основе, в том числе Oracle Java SE, Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Microsoft Build of OpenJDK, Azul Zulu и Red Hat OpenJDK. Срабатывает она только на компьютерах и серверах с процессорами x86-64, которые поддерживают набор инструкций AVX-512 VBMI. Это, в частности, Intel Xeon поколений Ice Lake, Sapphire Rapids, Emerald Rapids и Granite Rapids, а также AMD EPYC и Ryzen на архитектуре Zen 4 и новее. На системы с процессорами ARM эта ошибка не распространяется.

Исследователи оценили уязвимость в 9,2 балла из 10 по шкале CVSS 4.0. Oracle дала ей более низкую оценку — 8,1 по версии CVSS 3.1. Исправление компания выпустила 17 ноября в 23:00 по киевскому времени, говорится в её бюллетене безопасности. Ноябрьский пакет обновлений Oracle, по данным BleepingComputer, закрывает 655 уязвимостей в разных её продуктах. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) советует установить пакет без промедления.

Тем, кто не может обновить Java сразу, в Calif советуют временно отключить аппаратное ускорение Base64, запустив виртуальную машину с параметром -XX:-UseBASE64Intrinsics. Другой вариант — параметр -XX:UseAVX=2, который отключает инструкции AVX-512. Применять его можно только на x86-64: на процессорах ARM с этим параметром OpenJDK не запустится. Оба способа лишь снижают риск и не заменяют обновление.

В блоге Calif Луонг рассказал, что поручил Codex проверить компилятор, криптографию и другие самые сложные узлы OpenJDK. Большинство его первых находок оказалось непригодным, но примерно после 20 минут настойчивых запросов агент указал на ошибку в декодере. По оценке Calif, поиск занял около часа, создание первого рабочего эксплойта — ещё два, а расходы на ИИ не превысили 200 долларов. Как пишет The New York Times, стартап работал с новой моделью OpenAI GPT-6 Cyber, а перед публикацией предупредил об уязвимости Google, Microsoft и спецслужбы альянса «Пять глаз». Издание также напоминает, что Java используют около 90% компаний из списка Fortune 500 — крупнейших в США.

Для Calif это уже вторая крупная находка с помощью моделей OpenAI за последний месяц. Ранее стартап обнаружил серьёзные уязвимости в языке PHP, на котором работает около 70% сайтов в мире.

Напомним, в августе исследователи Cycode обнаружили критическую уязвимость в программном обеспечении NASA, из-за которой посторонний человек мог управлять командами спутников.