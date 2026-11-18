17 ноября французская компания Ateme, которая разрабатывает технологии сжатия и доставки видео, сообщила, что международный спортивный вещатель Setanta Sports интегрировал ее платформу TITAN Live в работу своих прямых онлайн-трансляций.

OTT (от англ. over-the-top) — это доставка видео через интернет в обход кабельных и спутниковых сетей. Чтобы прямую трансляцию можно было смотреть на смартфоне, телевизоре или компьютере и при разной скорости соединения, вещатели перекодируют исходный видеопоток в нужные форматы. Этот процесс называют транскодированием, и именно его выполняет TITAN Live.

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По убеждению Ateme, видеоинфраструктура для прямых спортивных трансляций должна отвечать особым требованиям. Среди них — стабильное качество изображения, низкая задержка, надежность и экономное использование ресурсов. Больше всего эти требования важны тогда, когда вещатель одновременно ведет несколько прямых трансляций и каждую из них готовит для разных устройств и сетей.

Гендиректор Setanta Sports Бача Малазония подчеркнул, что в спорте качество видео особенно важно, ведь на впечатление зрителя может повлиять каждая деталь. TITAN Live, по его словам, дает вещателю нужные возможности транскодирования, пока компания продолжает развивать свои OTT-сервисы.

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Вице-президент Ateme в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Кристоф Стигас отметил, что прямые спортивные трансляции требуют технологий, которые сочетают качество видео, надежность и эффективность работы. TITAN Live, как он пояснил, должен дать Setanta Sports гибкость, которая нужна ее OTT-направлению.

Setanta Sports транслирует спорт на собственных телеканалах и через свою стриминговую платформу в 14 странах на пяти языках. Аудитория вещателя — 93 млн зрителей в 23 млн домохозяйств, а его каналы распространяют 425 операторов. В сетке вещания Setanta Sports — Английская Премьер-лига, Лига чемпионов УЕФА, Ла Лига, Серия A, Бундеслига, Лига 1, UFC, НБА, Формула-1 и ATP Тур.

Напомним, MEGOGO прекращает продажу пакета MEGOPACK N+S, в который входили подписки Netflix и Setanta Sports. С 27 ноября его заменит MEGOPACK.