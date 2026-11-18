В последние месяцы OpenAI вместе с партнёром — компанией по кибербезопасности Calif — проверяла защиту техники Apple с помощью новой модели GPT-6 Cyber. Исследователи, по данным Forbes, обнаружили уязвимости почти во всей продуктовой линейке компании — в iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV и гарнитуре Vision Pro.

Некоторые из них теоретически позволяли злоумышленнику получить контроль над iPhone или Mac через вредоносный сайт. Ещё одна находка касается режима блокировки (Lockdown Mode) на iPhone. Этот режим намеренно ограничивает часть функций смартфона, чтобы у атакующих было меньше лазеек. Однако с помощью GPT-6 Cyber исследователи создали эксплойт, то есть программу для атаки, которая снимает эту защиту.

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Apple на запрос Forbes оперативно не ответила. В то же время в Calif уверяют, что многие уязвимости Apple исправила сразу после того, как узнала о них. OpenAI, в свою очередь, подтвердила, что их нашла именно её модель, а Apple поблагодарила компанию за находки.

Представляя GPT-6 Cyber 5 ноября, OpenAI сообщила, что модель помогла найти в Linux более 2000 ошибок, а для 948 из них — разработать рабочие способы атаки. По данным Forbes, новая модель находит и использует уязвимости вдвое быстрее GPT-6.1 Sol. Однако за такую скорость приходится платить. Поиск того же количества уязвимостей с GPT-6 Cyber обходится примерно в 17 долларов, а с предыдущей моделью — примерно в один.

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Гендиректор Calif Тай Дуонг рассказал Forbes, что с новой моделью эксплойты удаётся писать значительно быстрее, чем с предыдущими. Это помогает тем, кто стремится оперативно и массово исправлять уязвимости. Но в руках злоумышленников такой инструмент, по его словам, становится серьёзной угрозой.

Для Calif это не первая находка с помощью моделей OpenAI. Так, 17 ноября стартап рассказал, как нашёл критическую уязвимость в Java. Ранее он обнаружил серьёзные уязвимости в языке веб-программирования PHP. Независимо от Calif на них наткнулись и исследователи компании Wiz.