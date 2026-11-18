Американский стартап Suno, известный генератором песен по текстовому описанию, представил Visuals — инструмент для создания видео и изображений к трекам. Он работает в веб-версии и приложениях для iOS и Android, а для генерации видео пользователям понадобятся отдельные кредиты.

Чтобы получить клип, достаточно перетащить песню из своей библиотеки на вкладку Visuals. Готовый ролик длиной до 15 секунд затем можно продлить, отредактировать или изменить новым текстовым запросом, а несколько фрагментов — склеить в полноценное музыкальное видео. По словам разработчиков, модель следит за структурой песни и учитывает её текст, а персонажи в кадре двигают губами синхронно с пением. Помимо клипов, с помощью Visuals можно создавать видео с текстом песни на экране и обложки альбомов, а также оживлять собственные фото. Для тех, кто не знает, с чего начать, Suno предлагает набор готовых персонажей.

- Advertisement -

Suno Visuals Tutorial: Create Videos for Your Music (Web + Mobile)

Смотрите это видео на YouTube

Видео стало вторым шагом Suno за пределы музыки. Первым был Speech, который компания запустила в октябре: он позволяет создавать стихи, медитации и другие начитанные тексты. Генерация видео долго оставалась слишком медленной и дорогой для обычных пользователей, объясняют в компании. «Видеомодели достигли такого уровня скорости, стоимости и качества, что, на наш взгляд, работать с ними стало действительно интересно», — рассказал в интервью Bloomberg директор по продукту Suno Джек Броди.

Модель, на которой работает Visuals, называется H3 Move, и Suno создала её не с нуля. В её основе — модель H3 китайской компании MiniMax. Suno дополнительно обучила её на собственных данных, чтобы она лучше генерировала именно музыкальные клипы. Как обучали H3 в MiniMax, Броди комментировать не стал.

Follow Mediasat on Google News: the latest in TV, telecom and tech

Кредиты на видео покупают отдельно от кредитов на песни, и срока действия у них нет. Пакет из 2500 кредитов стоит 15 долларов — этого хватит примерно на три минуты видео. Кроме того, компания добавила тариф Platinum за 120 долларов в месяц, а при оплате за год — за 100. В него входят 20 тыс. кредитов на видео и 15 тыс. на песни. Подписчикам тарифов Pro и Premier компания на ограниченное время начислила кредиты, чтобы они могли опробовать инструмент.

Как и в генераторе песен, в Visuals работают фильтры. Они блокируют запросы и загрузки, в которых пользователи пытаются воссоздать конкретных исполнителей, публичных лиц или защищённые авторским правом произведения. При этом назвать режиссёра в качестве стилевого ориентира можно, но показать его в кадре или повторить его фильмы — нет. Каждое сгенерированное видео или изображение проверяют на соответствие правилам сообщества ещё до того, как его увидит пользователь, а перед распространением за пределами Suno на него ставят встроенный водяной знак. В компании предупреждают, что запросы, которые срабатывают на других видеоплатформах, в Suno могут не пройти, — и так задумано.

За последний год отношения Suno с музыкальной индустрией заметно потеплели. Так, в сентябре компания выпустила новые модели, обученные на произведениях Warner Music Group и независимых лейблов, в том числе BMG.

Впрочем, с двумя другими крупнейшими лейблами, Universal Music Group и Sony Music Entertainment, Suno до сих пор судится. В конце сентября оба лейбла подали новый иск против компании.