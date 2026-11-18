Медиасервис MEGOGO закрывает пакет MEGOPACK N+S, который объединял собственную подписку «Максимальная» с Netflix и Setanta Sports. Оформить его уже нельзя, а 27 ноября 2026 года сервис автоматически переведет действующих подписчиков на MEGOPACK, сообщает «Детектор медиа».

При переходе они не потеряют уже оплаченные дни. До конца оплаченного периода сохранится и доступ к Netflix и Setanta Sports в рамках MEGOPACK N+S, но не позднее 31 декабря 2026 года. После этой даты оба сервиса перестанут входить в подписку MEGOGO. На сайте MEGOGO подписка MEGOPACK стоит от 274 грн в месяц — это цена со скидкой 45%.

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Совместный продукт трех компаний появился два года назад. В ноябре 2024 года MEGOGO вместе с Netflix и Setanta Sports запустил пакет MEGOPACK XL. Сначала он стоил 499 грн в месяц, а с 3 февраля 2025 года — 599 грн. Позже компания переименовала его в MEGOPACK N+S.

В MEGOGO назвали совместную подписку с Netflix и Setanta Sports «интересным продуктовым экспериментом». Коммерческие условия этого партнерства сервис не раскрывает. При этом в компании отметили, что совместные подписки с международными сервисами и в дальнейшем входят в ее стратегические планы.