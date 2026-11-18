Украинский книжный интернет-магазин MEGOGO BOOKS представил собственное приложение для iOS и Android, в котором можно читать электронные книги и слушать аудиокниги. На момент запуска в его каталоге около 5 тыс. цифровых изданий, и большинство из них доступно по подписке.

Приложение появилось накануне второй годовщины MEGOGO BOOKS. Работу магазин начал в декабре 2024 года с продажи бумажных изданий, а весной 2025-го запустил международную доставку в страны Европы. Теперь он объединяет бумажные, электронные и аудиокниги в одном сервисе.

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Подписка бывает месячной, квартальной и годовой. Дешевле всего обходится годовая — в пересчете на месяц она стоит 158 грн. Для новых пользователей действует семидневный пробный период. Подписчики также получают скидку 10% на бумажные книги в интернет-магазине MEGOGO BOOKS и бесплатную доставку заказов.

За фиксированную плату магазин открывает доступ к каталогу, так что покупать каждое издание отдельно не нужно. Впрочем, часть книг в подписку не входит, и их можно только купить поштучно. Это стандартная практика продажи цифрового контента. Покупать отдельные книги можно и без подписки. Электронные книги открываются во встроенной читалке приложения, аудиокниги — в плеере, а количество устройств для него не ограничено.

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Издателям MEGOGO BOOKS предлагает новый канал продаж по модели подписки. Их доход будет зависеть от того, насколько активно пользователи читают или слушают конкретную книгу. По мнению магазина, такая модель поможет расширить аудиторию изданий и продлить жизнь книг. Тем временем на украинский рынок выходят и международные сервисы. В октябре Spotify анонсировал запуск аудиокниг более чем в 180 странах, среди которых и Украина.

С запуском приложения меняется и раздел «Аудио» медиасервиса MEGOGO. Купленные там аудиокниги еще какое-то время останутся доступными, однако новых поступлений в разделе не будет. Весь новый аудиоконтент отныне будет появляться только в приложении MEGOGO BOOKS. В дальнейшем магазин планирует расширять каталог, записывать новые собственные аудиокниги и выпускать эксклюзивные издания.

Директор по контенту MEGOGO BOOKS Екатерина Котвицкая пояснила, что человек может слушать книги в дороге, читать с телефона, а любимый текст купить в бумажном издании для домашней библиотеки. Сочетание этих способов чтения, по ее словам, помогает строить более долгие отношения с аудиторией. «Мы призываем издателей открывать цифровые права, экспериментировать с форматами и вместе растить аудиторию легального чтения в Украине и за ее пределами», — заявила она.

Интерес к аудиокнигам тем временем проявляют и другие крупные платформы. Так, YouTube может выйти на этот рынок, где сейчас доминируют Spotify и Audible.