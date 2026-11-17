Комбинацию «123456» пользователи по всему миру по-прежнему выбирают в качестве пароля чаще любой другой. К такому выводу пришли разработчики менеджера паролей NordPass, опубликовав уже восьмой ежегодный рейтинг.

Для него авторы собрали пароли, которые в течение года начиная с сентября 2025-го попали в открытые утечки данных и на даркнет-ресурсы. В этой выборке «123456» встретился более 7,2 млн раз. Лидирует он уже в седьмой раз за восемь лет, а в тот единственный раз, когда уступил первенство, всё равно оставался в верхней части списка. Второе и третье места, как и в прошлом рейтинге, достались комбинациям «admin» (4,46 млн случаев) и «12345678» (2,95 млн).

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Остальная часть первой десятки тоже почти не изменилась. Заметных сдвигов в ней только два — в пятёрку лидеров поднялся пароль «1234», а традиционно популярный «password» опустился с шестого на седьмое место. «Нам ещё предстоит сделать немало, чтобы люди больше заботились о безопасности паролей», — отметили в NordPass.

В этом году авторы рейтинга отдельно изучили, как на выбор паролей влияет поп-культура. Среди паролей, связанных с поп-культурой 2020-х, чаще всего встречается Lebron0319 — отсылка к баскетболисту Леброну Джеймсу. Далее в этом списке — Savage20, roblox.com1 и skibiditoilet. Такие комбинации, предупреждают в NordPass, злоумышленники способны подобрать за считаные секунды.

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Поэтому разработчики сервиса советуют отказываться от простых паролей в пользу биометрической аутентификации и ключей доступа (passkey), которые позволяют входить в аккаунты вообще без пароля. Там, где без него не обойтись, пароль должен содержать не менее 15 символов и не повторяться на разных сайтах. Стоит также избегать комбинаций из списка 200 самых распространённых паролей NordPass и слов, связанных с поп-культурой.