15 ноября ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) стартовала с мыса Канаверал во Флориде и на десятой минуте полёта потерпела аварию. Все 40 спутников Amazon Leo, которые она несла, потеряны, пишет Spaceflight Now. Эту сеть спутникового интернета Amazon строит как конкурента Starlink.

Для ULA, совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin, это первая полная неудача за 20 лет существования. Старт состоялся в 19:40 по киевскому времени, а примерно через 50 минут компания официально подтвердила, что вывести спутники на орбиту не удалось. Сбой произошёл во время работы водородной верхней ступени Centaur, двигатели которой должны были отработать 12 минут 15 секунд. Телеметрия показала и другие отклонения от графика. Метановые двигатели BE-4 первой ступени выключились позже, чем планировалось, а Centaur отделился с опозданием. Ещё до старта, за 20 секунд до запуска, отсчёт остановили из-за технической неисправности. ULA устранила её, и ракета взлетела в конце стартового окна. Связана ли эта неисправность с аварией, пока неизвестно.

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Fallisce il lancio del razzo Vulcan: Amazon perde 40 satelliti

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Этот запуск стал пятым для Vulcan и первым за девять месяцев. Такую долгую паузу вызвали проблемы с боковыми твердотопливными ускорителями Northrop Grumman. Во время двух предыдущих полётов, в 2024 году и в феврале 2026-го, у них прогорали сопла. Из-за этого Космические силы США приостановили запуски Vulcan с военными спутниками, хотя коммерческие миссии ULA могла проводить и дальше. На этот раз все шесть ускорителей отработали штатно.

Двигатели BE-4 для первой ступени Vulcan поставляет компания Blue Origin. В мае её собственная ракета New Glenn взорвалась на стартовой площадке, и причиной стала неисправность кислородного клапана в одном из таких двигателей. Перед полётом Vulcan специалисты Blue Origin доработали эти двигатели, устранив дефект. Причин нынешней аварии ULA пока не называет, но обещает открыть клиентам доступ к расследованию.

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Авария нарушила график развёртывания Amazon Leo. Этот полёт открывал серию из 38 запусков Vulcan, которые Amazon заказала у ULA. До этого ULA вывела спутники сети на орбиту восемью ракетами Atlas V. Для полной группировки нужно более 3300 аппаратов, и Amazon изготовила тысячный аппарат ещё в октябре. Если бы запуск удался, общее число спутников сети на орбите достигло бы 436.

Помимо Vulcan, Amazon заказала 24 запуска New Glenn, 13 — Falcon 9 компании SpaceX и 24 — европейской Ariane 6. Последние шесть из них компания добавила в сентябре. При этом New Glenn с мая так и не вернулась к полётам, а следующий запуск Vulcan для Amazon состоится только после расследования.

Администратор NASA Джаред Айзекман предложил ULA помощь. В соцсети X он написал, что специалисты агентства готовы подключиться к расследованию и устранению последствий аварии, ведь ULA нужна программе Artemis, будущей лунной базе и стране в целом.