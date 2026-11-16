SWEET.TV назвал дату премьеры нового сезона шоу «Танцуют все»

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV объявил, что премьера нового сезона талант-шоу «Танцуют все» состоится 18 декабря. Выступления танцоров будут оценивать четверо судей, а победитель получит 500 тыс. грн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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В состав жюри вошли певица Надя Дорофеева, танцор Максим Оробец, а также хореографы-постановщики Руслан Махов и Марина Кущова. Оробца в SWEET.TV называют самым титулованным танцором Восточной Европы. Махов известен также как режиссёр и клипмейкер, он создавал шоу для Макса Барских, Jerry Heil, MONATIK, DOROFEEVA, Roxolana и TVORCHI.

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Вести шоу будут блогер Даша Квиткова и Роман Мищеряков, автор YouTube-канала «Точка збору». Их имена стали известны ещё в сентябре, когда SWEET.TV начал съёмки сезона в Киеве.

Участники будут соревноваться в несколько этапов. Сначала их ждут кастинги, затем — период интенсивных тренировок (boot camp), а завершат сезон прямые эфиры. На протяжении этих этапов танцоры будут выступать в разных стилях и работать с украинскими хореографами.

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Новый сезон сервис снимает в сотрудничестве с Superhumans Center. По замыслу авторов, шоу должно напомнить, что у танца нет ограничений и выйти на большую сцену может каждый.

«Танцуют все» возвращается на экраны после более чем десятилетнего перерыва. «Сегодня, несмотря на сложные времена, SWEET.TV хочет дать украинской танцевальной культуре новый толчок», — отметил Владимир Завадюк, руководитель направлений SWEET.TV Originals и Big Entertainment Shows.

Это шоу — украинская адаптация формата So You Think You Can Dance, который создали продюсер Найджел Литгоу и компания 19 Entertainment. Свои версии этого формата выпустили более чем в 30 странах, среди которых США, Великобритания, Германия и Польша. Оригинальное шоу получало награды и номинации телевизионной премии «Эмми» (Primetime Emmy Awards), в частности за хореографию.