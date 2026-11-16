Стартап из США представил платформу для управления спутниковыми группировками

Американский стартап Constellation Space представил свою основную программную платформу для операторов спутниковых группировок и наземных сетей связи. Разработчики заявляют, что с ней объём данных, которые спутник передаёт на Землю за один сеанс связи, вырастает максимум на 36%, пишет издание GeekWire.
Платформа прогнозирует, сколько данных каждый спутник сможет передать за такой сеанс. Для этого она объединяет данные о погоде, радиопомехах, загрузке каналов и ситуации в космосе. Среди факторов, которые она анализирует, есть также отношение сигнал/шум и спрос на пропускную способность. Опираясь на прогнозируемый объём данных, операторы могут корректировать параметры передачи и расписание сеансов.
Потребность в таком инструменте возникла из-за того, что число спутников на низкой околоземной орбите быстро растёт. Управлять группировками из тысяч аппаратов и выбирать лучшие интервалы для передачи данных становится всё сложнее. Для каждого спутника нужно учесть доступность наземных станций, состояние радиоканала, погоду и возможные помехи. Ошибка в таком планировании означает упущенную возможность передать данные.
Все эти факторы оценивает модель машинного обучения. Сначала её обучают на данных глобальной сети датчиков, а после развёртывания она адаптируется к конкретной группировке, её оборудованию и наземным станциям. Благодаря этому платформа учитывает особенности инфраструктуры каждого оператора, а не применяет единый набор настроек ко всем спутникам.
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В 2025 году компанию основал Камран Маджид. Ранее он проходил инженерную стажировку в NASA и работал программистом в команде спутниковой сети Starlink компании SpaceX. По словам Маджида, эта работа показала, что ручное управление миссиями уже не успевает за ростом группировок. Среди сооснователей — технический директор Раид Кабир, до этого работавший в Blue Origin, а также бывшие инженеры банка Capital One Омид Техрани и Лаит Альтарабиши. Бывшие сотрудники SpaceX создали не только Constellation Space: инженеры, ушедшие из этой компании, также основали стартап Eclipse Space. Он будет разрабатывать спутниковые группировки для правительств и компаний.
Стартап, в котором сейчас работают шесть человек, уже привлёк 7,5 млн долларов в посевном раунде. В нём приняли участие акселератор Y Combinator, а также Nvidia, OpenAI и Samsung. По словам Маджида, раннюю версию платформы используют более десяти клиентов, среди которых Amazon Web Services. Ею также пользуются более 20 академических учреждений. Годовая стоимость контрактов компании в 2026 году достигла 2,25 млн долларов.