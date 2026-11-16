Скорость скачивания через Starlink в США приблизилась к 120 Мбит/с

Спутниковый интернет Starlink в США за год стал быстрее, хотя абонентов у сервиса прибавилось. Заметнее всего при этом выросла скорость отдачи данных, говорится в отчёте компании Ookla, которая сравнила результаты тестов Speedtest за первые полугодия 2025 и 2026 годов.

Медианная скорость отдачи, то есть передачи данных от абонента в сеть, увеличилась на 42% — с 14,63 до 20,73 Мбит/с. Этот показатель улучшился во всех 50 штатах и в округе Колумбия, где находится столица страны, а прирост составил от 25% до 70%. В Ookla предполагают, что причина — спутники V2 Mini: в начале октября на них приходилось около двух третей действующей группировки Starlink.

- Advertisement -

Скорость скачивания данных выросла не так заметно — на 12%, до 119,71 Мбит/с. В 16 штатах и в округе Колумбия она даже снизилась. Авторы отчёта отчасти объясняют это появлением тарифа Residential 100 Mbps, в котором скорость ограничена примерно 100 Мбит/с. В то же время доля пользователей, которые получают не менее 100 Мбит/с на скачивание и 20 Мбит/с на отдачу, выросла с 18,9% до 40%. Именно такие показатели Федеральная комиссия по связи США (FCC) считает минимальными для широкополосного доступа.

Задержка сигнала по стране в целом почти не изменилась, однако сократилась в 49 штатах и в округе Колумбия. Её медианное значение теперь меньше 40 мс в 24 штатах и в столичном округе, тогда как годом ранее таких штатов было десять. Вероятно, этому способствовали новые наземные шлюзовые станции и точки подключения к интернету, расположенные ближе к абонентам, а также то, что часть спутников SpaceX перевела на более низкие орбиты.

Follow Mediasat on Google News: the latest in TV, telecom and tech

Количество тестов, которые пользователи Starlink провели в США, за год выросло на 41,8%. По данным SpaceX, в третьем квартале 2026 года у сервиса было 13,6 млн абонентов во всём мире — на 1,6 млн больше, чем кварталом ранее. На США, по оценке Ookla, приходится около 22% из них. При этом Starlink всё чаще выбирают в городах: количество пользователей, которые запускали тесты в городской местности, увеличилось на 73%, а в сельской — на 33%.

Самую высокую медианную скорость скачивания Ookla зафиксировала в штате Юта — 165 Мбит/с, самую низкую — во Флориде, 89 Мбит/с, а самым медленным регионом в целом оказался юго-восток страны. Техас, Флорида и штат Вашингтон входят в пятёрку штатов с наибольшим количеством тестов и одновременно в десятку тех, где Starlink медленнее всего. Однако именно во Флориде скорость скачивания выросла за год на 50%. По мнению авторов отчёта, это говорит о том, что SpaceX наращивает пропускную способность сети там, где спрос самый высокий.

Несмотря на эти улучшения, по скорости скачивания Starlink уступает всем оптоволоконным провайдерам и трём крупнейшим в США операторам фиксированного беспроводного доступа (FWA) на базе сетей 5G. В частности, в таком сервисе оператора T-Mobile медианная скорость почти вдвое выше. Ситуацию могут изменить спутники Starlink V3: пропускная способность каждого, по заявлению SpaceX, примерно в десять раз больше, чем у V2 Mini. Вывести их на орбиту может только ракета-носитель Starship. По данным Light Reading, во время её последнего полёта SpaceX уже развернула первые 26 таких аппаратов. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл говорила, что абоненты почувствуют разницу в скорости, когда на орбите будет работать несколько сотен V3, — возможно, к середине 2027 года.

Напомним, в начале ноября Starlink представила терминал Mini 2 со съёмным аккумулятором и поддержкой Wi-Fi 6.