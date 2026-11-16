Российские власти начали фильтровать интернет-трафик с помощью искусственного интеллекта

Российский регулятор в сфере связи Роскомнадзор создал и внедрил механизм фильтрации интернет-трафика на основе алгоритмов машинного обучения. На это служба потратила 2,27 млрд рублей (около 27 млн долларов), пишет российский Forbes со ссылкой на паспорт программы цифровой трансформации ведомства.

Новый механизм встраивают в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ). Через нее Роскомнадзор управляет техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ). Такое оборудование операторы связи установили в своих сетях по требованию закона о «суверенном интернете», и оно фильтрует весь интернет-трафик страны.

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В паспорте программы на 2026–2028 годы сказано, что ведомство использовало российскую модель, развернутую на собственной инфраструктуре, однако ее названия в документе нет. Большой языковой модели, как указано там же, в системе тоже нет. В мае 2026 года Forbes сообщал, что для фильтрации трафика Роскомнадзор планирует использовать Astra AI — разработку российской компании «Группа Астра».

Эксперт организации RKS Global Дмитрий Кутейников считает, что речь идет о предсказательной модели. Она не читает содержимое трафика, а по внешним признакам соединения оценивает вероятность того, что пользователь включил VPN. К таким признакам относятся размер и ритм пакетов данных, длительность сессии и хостинг-провайдер сервера. Поэтому, по его словам, пользоваться любыми VPN-сервисами станет сложнее, даже теми, что меняют адреса и маскируют трафик. Почему VPN не всегда помогает обойти российские блокировки, эксперт по цифровым технологиям Александр Глущенко объяснял на примере YouTube еще в декабре 2024 года.

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От нового механизма, по мнению Кутейникова, пострадает и бизнес: система может по ошибке блокировать корпоративные VPN и облачные сервисы. Выяснить причину такой блокировки и добиться ее отмены почти невозможно. Роскомнадзор не раскрывает, какие сервисы и протоколы блокирует и по каким критериям, а сами ограничения вводит без суда и без предупреждения.

О риске ошибок говорит и бизнес-консультант компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. По его словам, с такими алгоритмами Роскомнадзор сможет лучше выявлять способы обхода блокировок и сайты с запрещенным контентом, однако стопроцентной точности они не гарантируют. К тому же при современных скоростях передачи данных именно искусственный интеллект может стать узким местом сети.

Партнер аналитической компании Comnews Research Леонид Коник предполагает, что машинное обучение нужно Роскомнадзору прежде всего для поиска зеркал заблокированных сайтов и копий запрещенного контента. Выявлять их вручную, говорит он, невозможно, а алгоритм сравнивает содержимое страницы с образцом и не ограничивается проверкой доменного имени.

На само оборудование для фильтрации в паспорте программы заложено значительно больше средств. В 2026 году на установку новых ТСПУ и модернизацию имеющихся выделено 3,99 млрд рублей (около 48 млн долларов) из основного финансирования. Еще 6,2 млрд рублей (около 75 млн долларов) предусмотрено из дополнительного.