Meta оштрафовали в Италии на 805 млн евро за доступ к фото пользователей без отдельного согласия

Итальянский орган по защите персональных данных оштрафовал Meta на 805 млн евро. По мнению ведомства, компания должным образом не предупредила около 20 млн владельцев Android-смартфонов, что приложение Facebook имеет доступ к их фото и видео, пишет BBC.

Претензии касаются подсказок для публикаций, которые Facebook подбирает из фото и видео в галерее смартфона. Доступ к галерее приложение получало через единое разрешение, распространявшееся на все его функции. Предупреждение, которое пользователь видел перед выдачей разрешения, не объясняло, что соцсеть сможет еще и формировать подсказки на основе сохраненных снимков.

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Регулятор дал Meta, которой также принадлежат WhatsApp и Instagram, 60 дней, чтобы отключить подсказки по умолчанию и начать запрашивать на них отдельное согласие. Сам штраф — один из крупнейших, которые регуляторы Италии когда-либо налагали на технологические компании. Его размер ведомство обосновало большим числом пострадавших и тем, что подсказки до сих пор работают у тех, кто не обновил приложение или уже согласился на них. Еще одним аргументом в пользу высокой суммы стало недостаточное сотрудничество Meta с надзорным органом. Для сравнения, в сентябре ирландский регулятор оштрафовал Google за непрозрачную обработку геоданных почти вдвое меньше — на 403 млн евро.

Meta намерена обжаловать решение, сообщил BBC представитель компании. В Meta не согласны ни с тем, как регулятор оценил факты и применил закон, ни с размером штрафа, который считают несоразмерным. По словам компании, функция лишь помогает публиковать фото и видео и работает только после того, как пользователь даст разрешение на устройстве. Отозвать это разрешение можно в любой момент в настройках.

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Итальянский штраф — не единственный для компании этой осенью. В октябре судья штата Нью-Мексико обязал Meta выплатить 25 млрд долларов — это крупнейший штраф в истории компании. Присяжные по этому делу пришли к выводу, что Meta 43 млн раз нарушила местный закон о защите прав потребителей, поскольку годами вводила людей в заблуждение относительно конфиденциальности данных пользователей Facebook.

Напомним, в сентябре Meta представила очки Ray-Ban Meta Audio без камеры. Так компания, в частности, хочет развеять опасения насчет приватности, которые сопровождали ее модели с камерами.