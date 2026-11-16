17 ноября медиасервис MEGOGO будет транслировать два матча футбольных сборных Украины. В 15:00 по киевскому времени молодежная команда U-21 сыграет товарищеский матч с США, а в 21:45 национальная сборная встретится с Грузией в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Молодежная сборная сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Испании, поэтому и игру с американскими сверстниками проведет там — на стадионе «Пинатар Арена». Предыдущий спарринг на этом сборе украинцы проиграли Шотландии U-21 со счетом 0:4. Игру с американцами на MEGOGO будет комментировать Владимир Зверов.

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Национальная команда сыграет с Грузией в словацком городе Кошице, на стадионе Košická futbalová aréna. Этим матчем она завершит выступления в группе 2 Лиги B — второго по рангу дивизиона Лиги наций. До этого, в пятом туре, который состоялся 14 ноября в Белфасте, сборная под руководством Андреа Мальдеры уступила Северной Ирландии — 0:1.

Трансляцию игры с Грузией MEGOGO начнет в 20:30 предматчевой студией. Ее проведет Сергей Лукьяненко, а гостями станут футбольные эксперты Александр Головко и Олег Маслюк. Сам матч будут комментировать Виталий Кравченко и Владимир Кириченко, с места событий будет работать корреспондент Александра Кучеренко.

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По мнению ведущего студии, обязательная задача сборной в этой игре — не проиграть и остаться на третьем месте в группе. «Очевидно, в последнем матче группового этапа хотелось бы решать другие задачи, а не бороться за выживание в Лиге B. Сейчас игроки и тренер столкнулись со справедливой критикой. И в матче с Грузией нужно на нее отвечать», — отметил Сергей Лукьяненко. Он ожидает, что команда будет играть агрессивнее, создавать больше моментов и спокойнее действовать в защите.

Обе встречи на платформе MEGOGO смогут посмотреть подписчики пакетов MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, «ТВ + Кино» и «Спорт». Трансляции разместят в разделе «Спорт» (подраздел «Футбол»), на канале «MEGOGO Футбол Первый» и на специальных поп-ап каналах, которые появятся в разделе «Телевидение» в день матчей. Бесплатно обе игры в прямом эфире покажет телеканал «MEGOGO СПОРТ» — в цифровой эфирной сети Т2 и в кабельных сетях. Лигу наций УЕФА сезона 2026/27 MEGOGO показывает в Украине эксклюзивно.