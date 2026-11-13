Провайдеры прифронтовых областей могут бесплатно получить оборудование

Новости
Оптичний інтернет
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12 ноября Минцифры вместе с Офисом эффективного регулирования BRDO объявило конкурс, по итогам которого до 50 провайдеров получат комплекты для ремонта оптических сетей и повышения их энергоустойчивости. Подать заявку на участие можно до 2 декабря 2026 года включительно.

Каждый победитель получит один стандартизированный набор: волоконно-оптический кабель, натяжные зажимы и оптические муфты для монтажа и срочного ремонта линий. Кроме того, в набор входит резервное питание — бензиновый генератор и комплект аккумуляторных батарей. Изменить его состав или получить денежную компенсацию нельзя.

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Заявку могут подать юридические лица и ФЛП, зарегистрированные в Украине и внесённые в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг. Оборудование они должны использовать в одной из семи областей: Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской или Днепропетровской. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить онлайн-анкету.

В первую очередь помощь направят сетям, которые больше всего пострадали от боевых действий и обеспечивают интернетом людей и экстренные службы. В анкетах будут оценивать, в частности, географию деятельности, технологии, количество абонентов и документально подтверждённые повреждения сетей в результате вражеских атак. Отдельно рассмотрят обоснованность потребности в оборудовании и его значение для местных общин.

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Конкурс проводят по программе Connectivity Resilience Facility, чтобы повысить устойчивость сетей фиксированного интернета. Организован он в рамках проекта «Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности» (UK DIGIT): проект реализует Фонд Евразия при финансировании UK International Development, а исполнительный партнёр — BRDO.

В июле Минцифры уже собирало заявки от провайдеров на оборудование, но по другой программе. Поддержку тогда должны были получить до 20 компаний в девяти областях — помимо нынешних семи, ещё в Николаевской и Одесской.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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