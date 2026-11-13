Mitsubishi Electric разработала антенну на водопроводной воде

Новости
Liqutenna

Японская компания Mitsubishi Electric разработала прототип Liqutenna — устройства для беспроводной связи, в котором антенной служит водопроводная вода в двух акриловых трубках. Во время испытаний, проведённых совместно с оператором KDDI, прототип установил соединение со смартфоном, сообщает Asia News Network.

Прототип имеет высоту 7,1 см и ширину 13 см. Его основа — две изогнутые трубки, расположенные крест-накрест и заполненные водой. По данным Mitsubishi Electric, благодаря их форме и толщине качество связи сопоставимо с тем, что даёт металлическая антенна.

- Реклама -

Трубки прозрачны, поэтому Liqutenna легко вписывается в окружение. К ней можно добавить и подсветку, которая будет сочетаться с местом установки. Компания планирует устанавливать такие антенны в исторических зданиях и вокруг них, где смонтировать металлическую антенну сложно. Другой японский пример антенн в прозрачных материалах — транспорт: в апреле 2026 года железнодорожный оператор JR Central анонсировал окна с 5G-антеннами для шести скоростных поездов.

Mitsubishi Electric ожидает, что Liqutenna поможет улучшить мобильную связь в разных местах, поскольку для неё подойдёт больше площадок, чем для металлических антенн. В дальнейшем компания вместе с KDDI будет проверять качество сигнала, который даёт Liqutenna.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Anduril испытала на орбите инфракрасный датчик для слежения за спутниками

Anduril испытала на орбите датчик, который регистрирует собственное тепло спутников, а не отражённый солнечный свет. Поэтому он должен работать и в тени Земли.
Новости

Китай вывел 29-ю группу спутников сети SatNet, которая должна насчитывать почти 13 тысяч аппаратов

9 ноября ракета «Чанчжэн-12» вывела 29-ю группу спутников SatNet. Для их разработчика, академии космических технологий, это последний запуск 2026 года.
Новости

Провайдеры прифронтовых областей могут бесплатно получить оборудование

Минцифры открыло конкурс на бесплатное оборудование для провайдеров семи прифронтовых областей. Заявки принимают до 2 декабря включительно.
Новости

Нацсовет зарегистрировал семь новых радиостанций группы «Люкс»

12 ноября Нацсовет зарегистрировал семь радиостанций группы «Люкс». Среди них «Люкс ФМ Lady», «Люкс ФМ RnB», «Люкс ФМ Auto», First FM и «Люкс ФМ Анекдот».
Новости

Винницкий провайдер «Эверест» заявил о давлении со стороны детективов БЭБ

Адвокат провайдера «Эверест» обратился к Президенту, в Офис генпрокурора, Винницкую областную прокуратуру, ГБР и Посольство Израиля. Он заявил о давлении со стороны детективов БЭБ и просит закрыть производство.