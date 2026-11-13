Mitsubishi Electric разработала антенну на водопроводной воде

Японская компания Mitsubishi Electric разработала прототип Liqutenna — устройства для беспроводной связи, в котором антенной служит водопроводная вода в двух акриловых трубках. Во время испытаний, проведённых совместно с оператором KDDI, прототип установил соединение со смартфоном, сообщает Asia News Network.

Прототип имеет высоту 7,1 см и ширину 13 см. Его основа — две изогнутые трубки, расположенные крест-накрест и заполненные водой. По данным Mitsubishi Electric, благодаря их форме и толщине качество связи сопоставимо с тем, что даёт металлическая антенна.

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Трубки прозрачны, поэтому Liqutenna легко вписывается в окружение. К ней можно добавить и подсветку, которая будет сочетаться с местом установки. Компания планирует устанавливать такие антенны в исторических зданиях и вокруг них, где смонтировать металлическую антенну сложно. Другой японский пример антенн в прозрачных материалах — транспорт: в апреле 2026 года железнодорожный оператор JR Central анонсировал окна с 5G-антеннами для шести скоростных поездов.

Mitsubishi Electric ожидает, что Liqutenna поможет улучшить мобильную связь в разных местах, поскольку для неё подойдёт больше площадок, чем для металлических антенн. В дальнейшем компания вместе с KDDI будет проверять качество сигнала, который даёт Liqutenna.