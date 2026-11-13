Китай вывел 29-ю группу спутников сети SatNet, которая должна насчитывать почти 13 тысяч аппаратов

9 ноября в 04:24 по пекинскому времени (8 ноября в 22:24 по киевскому) ракета «Чанчжэн-12» (Long March 12) стартовала с коммерческого космодрома на Хайнане и вывела 29-ю группу спутников китайской сети SatNet. Аппараты достигли расчётной орбиты. Об этом говорится в посте CCTV News в Weibo.

Спутники разработала Китайская академия космических технологий — пятая академия Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Для академии это последний запуск аппаратов SatNet в 2026 году, пишет китайское издание mydrivers.

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Для этой группы академия применила унифицированную модульную платформу, а собирала аппараты на цифровой автоматизированной линии в Тяньцзине. Такая схема должна сократить число повторяющихся этапов проектирования и производства, поэтому аппараты смогут выпускать сериями, а не поштучно. Теперь им предстоит проверка перед подключением к сети.

Ракету «Чанчжэн-12» разработала восьмая академия CASC. Это первая китайская ракета диаметром 4 м с единым центральным блоком, без боковых ускорителей. Её длина — около 62 м, работает она на жидком топливе. Грузоподъёмность ракеты — не менее 12 т на низкой околоземной орбите и 6 т на солнечно-синхронной высотой 700 км. В зависимости от задачи диаметр головного обтекателя составляет 4,2 или 5,2 м, поэтому ракета подходит и для одиночных аппаратов, и для групп спутников.

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Для этой ракеты это не первый запуск спутников SatNet. 17 сентября она с того же космодрома вывела 25-ю группу.

Сеть SatNet, которую также называют GuoWang, строит государственная компания China Satellite Network Group. Всего в этой сети, по данным отраслевого портала C114, должно быть 12 992 аппарата. Компания начала развёртывание группировки в конце 2024 года, а 4 августа ракета «Чанчжэн-8А» вывела 23-ю группу из девяти спутников.