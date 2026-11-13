Китай вывел 29-ю группу спутников сети SatNet, которая должна насчитывать почти 13 тысяч аппаратов

Новости
Ракета Long March 12
Фото: China Aerospace Science and Technology Corporation

9 ноября в 04:24 по пекинскому времени (8 ноября в 22:24 по киевскому) ракета «Чанчжэн-12» (Long March 12) стартовала с коммерческого космодрома на Хайнане и вывела 29-ю группу спутников китайской сети SatNet. Аппараты достигли расчётной орбиты. Об этом говорится в посте CCTV News в Weibo.

Спутники разработала Китайская академия космических технологий — пятая академия Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Для академии это последний запуск аппаратов SatNet в 2026 году, пишет китайское издание mydrivers.

- Advertisement -

Для этой группы академия применила унифицированную модульную платформу, а собирала аппараты на цифровой автоматизированной линии в Тяньцзине. Такая схема должна сократить число повторяющихся этапов проектирования и производства, поэтому аппараты смогут выпускать сериями, а не поштучно. Теперь им предстоит проверка перед подключением к сети.

Ракету «Чанчжэн-12» разработала восьмая академия CASC. Это первая китайская ракета диаметром 4 м с единым центральным блоком, без боковых ускорителей. Её длина — около 62 м, работает она на жидком топливе. Грузоподъёмность ракеты — не менее 12 т на низкой околоземной орбите и 6 т на солнечно-синхронной высотой 700 км. В зависимости от задачи диаметр головного обтекателя составляет 4,2 или 5,2 м, поэтому ракета подходит и для одиночных аппаратов, и для групп спутников.

Follow Mediasat on Google News: the latest in TV, telecom and tech

Для этой ракеты это не первый запуск спутников SatNet. 17 сентября она с того же космодрома вывела 25-ю группу.

Сеть SatNet, которую также называют GuoWang, строит государственная компания China Satellite Network Group. Всего в этой сети, по данным отраслевого портала C114, должно быть 12 992 аппарата. Компания начала развёртывание группировки в конце 2024 года, а 4 августа ракета «Чанчжэн-8А» вывела 23-ю группу из девяти спутников.

- Advertisement -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Advertisement -

Read more

Новости

Anduril испытала на орбите инфракрасный датчик для слежения за спутниками

Anduril испытала на орбите датчик, который регистрирует собственное тепло спутников, а не отражённый солнечный свет. Поэтому он должен работать и в тени Земли.
Новости

Провайдеры прифронтовых областей могут бесплатно получить оборудование

Минцифры открыло конкурс на бесплатное оборудование для провайдеров семи прифронтовых областей. Заявки принимают до 2 декабря включительно.
Новости

Нацсовет зарегистрировал семь новых радиостанций группы «Люкс»

12 ноября Нацсовет зарегистрировал семь радиостанций группы «Люкс». Среди них «Люкс ФМ Lady», «Люкс ФМ RnB», «Люкс ФМ Auto», First FM и «Люкс ФМ Анекдот».
Новости

Винницкий провайдер «Эверест» заявил о давлении со стороны детективов БЭБ

Адвокат провайдера «Эверест» обратился к Президенту, в Офис генпрокурора, Винницкую областную прокуратуру, ГБР и Посольство Израиля. Он заявил о давлении со стороны детективов БЭБ и просит закрыть производство.
Новости

SWEET.TV открыл кастинг на третий сезон реалити-шоу «Предатели»

SWEET.TV открыл кастинг на третий сезон психологического реалити «Предатели». Регистрация участников началась одновременно с выходом финала второго сезона.