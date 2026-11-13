«Киевстар ТВ» покажет фильм Кристофера Нолана «Одиссея»

18 ноября в каталоге «Киевстар ТВ» появится приключенческая лента Кристофера Нолана «Одиссея» — экранизация одноимённой поэмы Гомера. Героя, которому после Троянской войны предстоит долгая и опасная дорога домой, сыграл Мэтт Дэймон.

На Итаке Одиссея ждут жена Пенелопа и сын Телемах, однако путь к ним растягивается на череду приключений. Герою встречаются циклоп Полифем, сирены и волшебница Цирцея, а боги посылают ему всё новые испытания. Для сцен падения Трои создатели фильма обращались не только к Гомеру, но и к «Энеиде» Вергилия и трагедии Эсхила «Агамемнон».

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Помимо Дэймона, в фильме снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Лупита Нионго, Саманта Мортон и Шарлиз Терон. Визуальным стилем занимался оператор-постановщик Хойте ван Хойтема, а монтажом — Дженнифер Лейм. Оба — обладатели «Оскара» из команды «Оппенгеймера».

Больше всего внимания съёмочная группа уделила технике. «Одиссею» от первого до последнего кадра сняли на плёночные камеры IMAX — это первый полнометражный фильм, созданный таким способом. Для съёмок камеры доработали и сконструировали для них звукоизолирующий корпус. Благодаря ему диалоги записывали прямо на съёмочной площадке.

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Снимали в Греции, Италии, Марокко, Исландии и Шотландии. Античную Трою воссоздали в масштабных декорациях: более 60 построек могли вместить около 2000 статистов. Для фильма также построили несколько троянских коней высотой почти 11 м. Отдельно изготовили 5300 костюмов, которые шили с учётом исследований одежды и доспехов бронзового века.

Над визуальными эффектами работал Билл Ирвин, ранее помогавший создавать роботов TARS и CASE для «Интерстеллара». Музыку к «Одиссее» написал Людвиг Йоранссон. Современное звучание он соединил с древними инструментами, в частности лирой и авлосом, а ещё использовал 35 разных гонгов.

Ранее, 3 ноября, платформа показала документальный фильм о Кузьме Скрябине.