Илон Маск хочет перенести магистральный интернет с морского дна на орбиту

Генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что компания строит на низкой околоземной орбите резервную магистраль для интернета. Для этого понадобится более 100 тыс. спутников Starlink четвертого поколения, и каждый из них получит около 100 лазерных каналов связи, пишет Wccftech.

6 ноября Маск привел эти цифры в своем посте в X. Каждый лазерный канал, по его словам, будет работать на скорости свыше 10 Тбит/с. Преимущество такой сети перед кабелями он обосновывает двумя аргументами. Скорость света в вакууме примерно на 40% выше, чем в оптоволокне. Кроме того, между спутниками сигнал идет напрямую, тогда как проложенные по дну кабели повторяют очертания материков.

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Этим постом Маск ответил на видеозапись своей беседы с американским инвестором Роном Бароном. В ней он заявил, что Starlink V4 будет в десять раз производительнее V3, а V3 имеет такое же преимущество над V2. Основной прирост Маск связывает с лазерными каналами, по которым спутники обмениваются данными на больших расстояниях. Каналы нового поколения должны передавать по 10 Тбит/с — в 100 раз больше, чем нынешние. Правда, в беседе речь шла о десяти таких каналах на спутник, а в посте — уже о сотне.

SpaceX уже готова к серийному производству спутников V3. Каждый такой аппарат весит 2 т против 575 кг у V2 и передает абонентам до 1 Тбит/с. Суммарная пропускная способность его радио- и лазерных каналов составляет около 4 Тбит/с. Выводить такие тяжелые спутники на орбиту способна только ракета-носитель Starship.

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По подсчетам Wccftech, 100 тыс. спутников V4 вместе обеспечат около 100 тыс. Пбит/с. Все подводные кабели мира сейчас передают примерно 6,4 Пбит/с, а новый трансатлантический кабель Petal, который Meta планирует запустить в 2029 году, будет передавать 1 Пбит/с. Впрочем, напрямую сопоставлять эти цифры нельзя. Показатель для спутников — это потенциальная пропускная способность лазерных каналов между ними, а не скорость, которую получат пользователи.

Тем временем безопасность подводных кабелей стала насущной проблемой. Иран открыто угрожал атаками на эти кабели в случае нового обострения конфликта с США или Израилем. В октябре суда, связанные с Ираном, неоднократно задерживались над кабельными трассами в Оманском заливе. В частности, 14 октября одно из них, Celestial Sea, больше четырех часов держалось у кабеля 2Africa, а в конце месяца — над кабелями Europe India Gateway и Transworld. Этот залив примыкает к Ормузскому проливу, через который проходят семь крупных подводных интернет-магистралей.

Напомним, 10 ноября Starlink представила терминал Mini 2 со съемным аккумулятором и защитой от пыли и воды по стандарту IP67.