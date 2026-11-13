Илон Маск хочет перенести магистральный интернет с морского дна на орбиту

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Ілон Маск

Генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что компания строит на низкой околоземной орбите резервную магистраль для интернета. Для этого понадобится более 100 тыс. спутников Starlink четвертого поколения, и каждый из них получит около 100 лазерных каналов связи, пишет Wccftech.

6 ноября Маск привел эти цифры в своем посте в X. Каждый лазерный канал, по его словам, будет работать на скорости свыше 10 Тбит/с. Преимущество такой сети перед кабелями он обосновывает двумя аргументами. Скорость света в вакууме примерно на 40% выше, чем в оптоволокне. Кроме того, между спутниками сигнал идет напрямую, тогда как проложенные по дну кабели повторяют очертания материков.

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Этим постом Маск ответил на видеозапись своей беседы с американским инвестором Роном Бароном. В ней он заявил, что Starlink V4 будет в десять раз производительнее V3, а V3 имеет такое же преимущество над V2. Основной прирост Маск связывает с лазерными каналами, по которым спутники обмениваются данными на больших расстояниях. Каналы нового поколения должны передавать по 10 Тбит/с — в 100 раз больше, чем нынешние. Правда, в беседе речь шла о десяти таких каналах на спутник, а в посте — уже о сотне.

SpaceX уже готова к серийному производству спутников V3. Каждый такой аппарат весит 2 т против 575 кг у V2 и передает абонентам до 1 Тбит/с. Суммарная пропускная способность его радио- и лазерных каналов составляет около 4 Тбит/с. Выводить такие тяжелые спутники на орбиту способна только ракета-носитель Starship.

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По подсчетам Wccftech, 100 тыс. спутников V4 вместе обеспечат около 100 тыс. Пбит/с. Все подводные кабели мира сейчас передают примерно 6,4 Пбит/с, а новый трансатлантический кабель Petal, который Meta планирует запустить в 2029 году, будет передавать 1 Пбит/с. Впрочем, напрямую сопоставлять эти цифры нельзя. Показатель для спутников — это потенциальная пропускная способность лазерных каналов между ними, а не скорость, которую получат пользователи.

Тем временем безопасность подводных кабелей стала насущной проблемой. Иран открыто угрожал атаками на эти кабели в случае нового обострения конфликта с США или Израилем. В октябре суда, связанные с Ираном, неоднократно задерживались над кабельными трассами в Оманском заливе. В частности, 14 октября одно из них, Celestial Sea, больше четырех часов держалось у кабеля 2Africa, а в конце месяца — над кабелями Europe India Gateway и Transworld. Этот залив примыкает к Ормузскому проливу, через который проходят семь крупных подводных интернет-магистралей.

Напомним, 10 ноября Starlink представила терминал Mini 2 со съемным аккумулятором и защитой от пыли и воды по стандарту IP67.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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