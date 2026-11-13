Anduril испытала на орбите инфракрасный датчик для слежения за спутниками

10 ноября Anduril Industries объявила об успешной демонстрации орбитального датчика, который должен следить за спутниками в тени Земли, пишет Ars Technica. Инфракрасный прибор установлен на аппарате Anduril-216, запущенном в июле, а проект компания профинансировала из собственных средств.

Датчик работает в длинноволновом инфракрасном диапазоне и регистрирует тепло, которое излучают сами аппараты, поэтому освещение Солнцем для наблюдения не нужно. Старший вице-президент Anduril по инженерии Гокул Субраманиан назвал главной особенностью прибора широкий динамический диапазон — способность одновременно различать яркие и тусклые объекты. По его словам, Солнце лишь изредка ограничивает обзор, поэтому датчик видит объекты в полной темноте.

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Такой датчик нужен из-за пробела в нынешнем отслеживании спутников. Военные США и коммерческие поставщики данных контролируют их движение с помощью сети радаров и оптических датчиков на земле и в космосе. Но в тени Земли такие системы могут временно потерять спутник, который в это время маневрирует. Это важно для Космических сил США: они следят за спутниками, чтобы замечать угрожающие перемещения аппаратов противника и предупреждать операторов спутников о риске столкновения.

Вице-президент и руководитель подразделения орбитальных систем Anduril Адам Турн заявил, что у США нет наземных датчиков на территориях противников. Кроме того, во время затмения приходится полагаться в основном на датчики видимого диапазона, которые не видят не освещённые Солнцем спутники. Инфракрасный датчик, по словам Турна, должен устранить этот пробел. Этот датчик инженеры создали на основе технологии формирования изображений, которую компания использует в автономном оружии. В 2026 году Anduril также приобрела ExoAnalytic Solutions — одну из коммерческих компаний, следящих за спутниками.

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Аппарат Anduril-216 движется на высоте около 590 км и примерно треть каждого витка проводит в темноте. Именно на этих ночных участках инфракрасный прибор может показать свои возможности. Платформу аппарата изготовил стартап Apex Space, а в июле его вывели на орбиту в рамках миссии совместных запусков SpaceX.

Помимо датчика, на борту есть вычислительный модуль и система управления питанием, которую можно адаптировать под разные миссии. Модуль предназначен для объединения данных датчиков разных типов, например инфракрасных и видимого диапазона, и самостоятельного формирования решений по сопровождению объектов без участия наземных аналитиков.

Для демонстрации работы датчика Anduril опубликовала лишь один снимок — Луну над земным горизонтом в инфракрасном диапазоне. По словам Турна, это небольшой пример возможностей прибора. Прибор может получать и точечные изображения объектов, и детальные. Поэтому, предположил Турн, его можно использовать и для осмотра других спутников при близком пролёте.

Сейчас Anduril оптимизирует датчик для низкой околоземной орбиты, но применять его можно и на других орбитах, а со временем и вблизи Луны, отметил Турн. Орбитальным наблюдением интересуются и другие компании. Например, в августе Astranis представила платформу Perceptor для слежения за геостационарной орбитой.

Собственную линию производства спутников Anduril создавать не планирует, сообщил Субраманиан. Вместо этого компания рассчитывает покупать сторонние платформы и оснащать их датчиками и вычислительными модулями для разных миссий. Сейчас она собирает данные об обстановке на орбите, чтобы продавать их военным США, а не продаёт государству сами спутники или датчики. При этом, по словам Субраманиана, Anduril пока не предлагает эту систему на открытом рынке, но это может измениться.