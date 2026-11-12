Винницкий провайдер «Эверест» заявил о давлении со стороны детективов БЭБ

10 ноября провайдер «Эверест» обнародовал видеообращение адвоката Сергея Ольштинского — представителя торговой марки «Эверест», совладельцев ООО «ТРК “ЭВЕРЕСТ”». Заявители просят закрыть уголовное производство, которое более 25 месяцев ведёт Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Винницкой области, и проверить действия его детективов.

Обращение адресовано Президенту Украины, Офису генерального прокурора, Винницкой областной прокуратуре, Государственному бюро расследований (ГБР) и Посольству Государства Израиль в Украине. Сам документ, по словам адвоката, датирован 30 октября.

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Под торговой маркой «Эверест» с 2011 года работают компании, которые обеспечивают получение услуги доступа к сети интернет и кабельного телевидения в Виннице и Хмельницком. Некоторые из них, как утверждает Ольштинский, относятся к объектам критической инфраструктуры, и ни одна не имеет задолженности перед бюджетом.

Производство, закрытия которого добиваются заявители, территориальное управление БЭБ в Винницкой области начало 16 сентября 2024 года. Расследование ведут по части третьей статьи 212 Уголовного кодекса — умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Касается оно должностных лиц компаний, использующих торговую марку «Эверест», в частности ООО «ТРК „Эверест“». Основанием для расследования, по мнению заявителей, стали предположения из аналитических материалов самого бюро, а не заключение эксперта. О подозрении за это время, по данным компании, не сообщили никому.

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Детективы, говорит адвокат, давили на свидетелей: угрожали им, ограничивали доступ к юридической помощи и склоняли подписывать показания, не соответствующие действительности. К допросам этих свидетелей и вручению им повесток, по его словам, привлекали сотрудников СБУ в Винницкой области и управления стратегических расследований Национальной полиции. Следствие, добавляют заявители, также обращалось к контрагентам компаний и планировало организовать допросы более 600 председателей правлений ОСМД. Цель этих действий, убеждены они, — побудить партнёров прекратить сотрудничество с «Эверестом».

Часть этих эпизодов уже дошла до суда. 30 января 2026 года Винницкий городской суд, как указано в обращении, отвёл от расследования детектива БЭБ Андрея Васюкова. Кроме того, один из свидетелей подал в ГБР в Хмельницком заявление о давлении, и там открыли отдельное производство — после определения суда от 22 сентября 2025 года.

Похожее дело в отношении компаний «Эвереста» правоохранители уже расследовали в 2021 году. В октябре того же года производство об уклонении от уплаты налогов закрыли из-за отсутствия состава преступления, подчёркивает Ольштинский.

От Офиса генерального прокурора и областной прокуратуры заявители требуют закрыть и нынешнее производство. Перед этим они просят пересмотреть его материалы согласно решению СНБО от 21 июля 2025 года о моратории на безосновательные проверки бизнеса. Ещё одно требование — внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных правонарушениях должностных лиц.

Отдельная часть обращения касается Николая Спектора — гражданина Израиля, который, по словам адвоката, инвестирует в экономику Украины с 2002 года. Посольство Израиля заявители просят дипломатическими средствами посодействовать защите его прав и ссылаются на украинско-израильское соглашение о взаимной защите инвестиций от 2010 года. Обращение не является уведомлением об инвестиционном споре, однако Спектор, как подчеркнул Ольштинский, оставляет за собой право воспользоваться международными механизмами защиты.

Полная версия обращения длится 22 минуты и доступна в видео на YouTube.

Звернення ТМ ЕВЕРЕСТ до Президента, ОГП, Вінницької прокуратури, ДБР і Посольства Ізраїлю

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