SWEET.TV открыл кастинг на третий сезон реалити-шоу «Предатели»

Новости
«Зрадники» на SWEET.TV

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV объявил набор участников третьего сезона психологического реалити «Предатели». Сервис начал принимать заявки сразу после выхода десятого, финального эпизода второго сезона, сообщила пресс-служба компании.

Заявку на участие можно подать через онлайн-форму. Из тех, кто её заполнит, команда хочет отобрать как можно более разнообразный состав игроков — людей с непохожими характерами, профессиями, опытом и взглядами на жизнь, рассказала шоураннер проекта Елена Кричковская. «Для нас важны азарт, харизма, чувство юмора и умение проявлять эмоции», — отметила она. По словам шоураннера, каждый сезон «Предателей» становится особенным именно благодаря непредсказуемости участников, их решениям и взаимодействию.

- Advertisement -

Новый набор совпал с финалом предыдущего сезона. Второй сезон шоу стартовал на платформе 17 сентября, а до его последнего этапа дошли пятеро участников: Дмитрий Морозюк, Дмитрий Варварук, Алина Ковальская, Алексей Дернов и Влад Гошук. В последнем эпизоде финалистам предстоит пройти испытание, связанное с четырьмя стихиями — землёй, водой, воздухом и огнём. Этот эпизод доступен только на SWEET.TV.

В компании называют второй сезон «Предателей» одним из самых обсуждаемых проектов платформы. По данным SWEET.TV, зрители следили за каждым голосованием, строили теории о скрытых мотивах игроков и спорили в соцсетях, в частности в Threads, кому из участников можно доверять.

- Advertisement -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Advertisement -

Read more

Новости

MEGOGO покажет заключительные туры группового этапа Лиги наций УЕФА

С 12 по 17 ноября MEGOGO покажет последние туры группового этапа Лиги наций УЕФА. 14 ноября сборная Украины сыграет с Северной Ирландией, а 17-го — с Грузией.
Новости

«Киевстар» хочет стать лидером в сфере искусственного интеллекта в Украине — Комаров

Президент «Киевстара» Александр Комаров заявил, что компания стремится к лидерству в сфере ИИ в Украине. Оператор готов развивать суверенную ИИ-инфраструктуру.
Новости

Китайские учёные передали данные по оптоволокну со скоростью 81,92 Тбит/с без оптических усилителей

Учёные Пекинского университета передали данные через 256 оптических каналов с суммарной скоростью 81,92 Тбит/с. Их разработка может упростить сети дата-центров.
Новости

SpaceX к 2028 году может получить на орбите дата-центры для ИИ мощностью 5 ГВт

Аналитик GF Securities Джефф Пу спрогнозировал, что к 2028 году у SpaceX будет на орбите 5 ГВт мощностей для ИИ. Для этого нужно 10 тыс. стоек Nvidia.
Новости

Американский стартап привлёк $20 млн на космические аппараты, которые сами собираются на орбите

Rendezvous Robotics привлекла $20 млн на аппараты из модулей, которые сами собираются на орбите. Первый запуск с семью модулями — не ранее апреля 2028 года.