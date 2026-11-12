SWEET.TV открыл кастинг на третий сезон реалити-шоу «Предатели»

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV объявил набор участников третьего сезона психологического реалити «Предатели». Сервис начал принимать заявки сразу после выхода десятого, финального эпизода второго сезона, сообщила пресс-служба компании.

Заявку на участие можно подать через онлайн-форму. Из тех, кто её заполнит, команда хочет отобрать как можно более разнообразный состав игроков — людей с непохожими характерами, профессиями, опытом и взглядами на жизнь, рассказала шоураннер проекта Елена Кричковская. «Для нас важны азарт, харизма, чувство юмора и умение проявлять эмоции», — отметила она. По словам шоураннера, каждый сезон «Предателей» становится особенным именно благодаря непредсказуемости участников, их решениям и взаимодействию.

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Новый набор совпал с финалом предыдущего сезона. Второй сезон шоу стартовал на платформе 17 сентября, а до его последнего этапа дошли пятеро участников: Дмитрий Морозюк, Дмитрий Варварук, Алина Ковальская, Алексей Дернов и Влад Гошук. В последнем эпизоде финалистам предстоит пройти испытание, связанное с четырьмя стихиями — землёй, водой, воздухом и огнём. Этот эпизод доступен только на SWEET.TV.

В компании называют второй сезон «Предателей» одним из самых обсуждаемых проектов платформы. По данным SWEET.TV, зрители следили за каждым голосованием, строили теории о скрытых мотивах игроков и спорили в соцсетях, в частности в Threads, кому из участников можно доверять.