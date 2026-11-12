Нацсовет зарегистрировал семь новых радиостанций группы «Люкс»

12 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внёс в реестр 29 медиа. Больше всего регистраций среди линейных медиа, то есть телеканалов и радиостанций, получила группа «Люкс» — сразу семь, пишет «Детектор медиа».

Новые станции группы называются «Люкс ФМ Lady», «Люкс ФМ RnB», «Люкс ФМ Auto», First FM, «Люкс ФМ К-РОР», K Pop и «Люкс ФМ Анекдот». Кроме них, регулятор зарегистрировал религиозный телеканал из Харькова «Новий християнський».

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В реестр также вошли семь нелинейных медиасервисов — каналов на YouTube, в Telegram и TikTok. Это Magic Five, FC Respublika, FC «Titan» Kyiv и Ararat World Fighting Championship на YouTube, Novaline.fm в Telegram, а ещё «Корисний футбол» и Ararat WFC в TikTok. Одному заявителю, Чумаченко Д. В., Нацсовет в такой регистрации отказал, поскольку в заявлении он указал неполную информацию.

Онлайн-медиа регулятор зарегистрировал шесть. Это сайты Charlie Tango Media, «Звіробій медіа», «Кривбас on-line інформаційне агентство», UNMR, «Сайт міста Кам’янське 5692» и «Інновації та економіка».

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Печатных медиа Нацсовет в тот день зарегистрировал восемь. Четыре из них — научные журналы Черноморского национального университета имени Петра Могилы об экологии, инклюзивном образовании, компьютерных технологиях, а также биологии и медицине. Ещё одно издание, литературный альманах для детей «Буковинська ластівка», внесло в реестр Черновицкое областное объединение общества «Просвита». Остальные три — журнал «Таврійський науковий вісник. Серія: Психологія», научный сборник «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» и журнал Theriologia Ukrainica.

На предыдущем заседании, 29 октября, Нацсовет зарегистрировал 20 медиа, а десяти заявителям отказал.