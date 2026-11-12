MEGOGO покажет заключительные туры группового этапа Лиги наций УЕФА

Новости
MEGOGO покаже завершальні тури групового етапу Ліги націй УЄФА

С 12 по 17 ноября медиасервис MEGOGO будет транслировать матчи 5-го и 6-го туров Лиги наций УЕФА. После этих игр станет известно, кто выйдет в четвертьфинал Лиги A, какие сборные повысятся в классе, а какие сыграют в переходных плей-офф, сообщили в пресс-службе сервиса.

Смотреть все матчи турнира можно на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S и «Спорт», а также на телеканалах «MEGOGO Футбол». В Украине Лигу наций сервис показывает эксклюзивно, ведь MEGOGO получил права на турнир сезона 2026/27. Кроме того, телеканал «MEGOGO СПОРТ» в каждый игровой день будет показывать в прямом эфире как минимум один матч.

- Реклама -

Сборная Украины выступает в группе B2 Лиги B и завершит групповой этап двумя играми за четыре дня. 14 ноября команда на выезде сыграет с Северной Ирландией, а 17 ноября — с Грузией. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени, а трансляции MEGOGO дополнит студийными эфирами. Эти игры сервис покажет также по подписке «ТВ + Кино» и бесплатно — на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Итоговое положение украинской команды ещё не определено. По словам комментатора и ведущего MEGOGO Виталия Кравченко, сборная может как подняться в Лигу A, так и вылететь в Лигу C. Самой интересной он назвал ситуацию в группах A1 и A2, где продолжается борьба за первое место. В квартете A4 Дания, Уэльс и Норвегия до сих пор борются за вторую позицию и выход в четвертьфинал.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Среди игр 12 ноября — матч Лиги A Италия — Франция. Он начнётся в 21:45, студия на MEGOGO — в 21:10, комментировать игру будут Владимир Зверев и Сергей Лукьяненко. 15 ноября в то же время Испания примет Англию, и эту игру Кравченко считает центральной в обоих турах. Первый матч испанцы выиграли со счётом 3:2, а на мадридском стадионе «Метрополитано», где сборная сыграет в четвёртый раз, она ещё не проигрывала. Студия будет работать также в перерыве и после матча, комментаторы — Александр Новак и Назарий Шмигиль.

16 ноября сборная Германии, которую тренирует Юрген Клопп, встретится с Нидерландами. В составе соперника ожидают Вирджила ван Дейка и Коди Гакпо — обоих Клопп тренировал в «Ливерпуле». Начало матча — в 21:45, студии — в 21:10, комментировать его будут Виталий Кравченко и Владимир Кобельков.

Групповой этап завершится 17 ноября. Четвертьфиналы Лиги A и переходные плей-офф запланированы на 25–30 марта 2027 года, а финальная стадия турнира — на 9–13 июня 2027 года.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» хочет стать лидером в сфере искусственного интеллекта в Украине — Комаров

Президент «Киевстара» Александр Комаров заявил, что компания стремится к лидерству в сфере ИИ в Украине. Оператор готов развивать суверенную ИИ-инфраструктуру.
Новости

Китайские учёные передали данные по оптоволокну со скоростью 81,92 Тбит/с без оптических усилителей

Учёные Пекинского университета передали данные через 256 оптических каналов с суммарной скоростью 81,92 Тбит/с. Их разработка может упростить сети дата-центров.
Новости

SpaceX к 2028 году может получить на орбите дата-центры для ИИ мощностью 5 ГВт

Аналитик GF Securities Джефф Пу спрогнозировал, что к 2028 году у SpaceX будет на орбите 5 ГВт мощностей для ИИ. Для этого нужно 10 тыс. стоек Nvidia.
Новости

Американский стартап привлёк $20 млн на космические аппараты, которые сами собираются на орбите

Rendezvous Robotics привлекла $20 млн на аппараты из модулей, которые сами собираются на орбите. Первый запуск с семью модулями — не ранее апреля 2028 года.
Новости

Китайцы установили рекорд дальности передачи данных по полому оптоволокну

Исследователи передали данные в обе стороны по одному полому волокну длиной 1007,48 км. Скорость — 800 Гбит/с на длину волны, всего 128 Тбит/с.