MEGOGO покажет заключительные туры группового этапа Лиги наций УЕФА

С 12 по 17 ноября медиасервис MEGOGO будет транслировать матчи 5-го и 6-го туров Лиги наций УЕФА. После этих игр станет известно, кто выйдет в четвертьфинал Лиги A, какие сборные повысятся в классе, а какие сыграют в переходных плей-офф, сообщили в пресс-службе сервиса.

Смотреть все матчи турнира можно на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S и «Спорт», а также на телеканалах «MEGOGO Футбол». В Украине Лигу наций сервис показывает эксклюзивно, ведь MEGOGO получил права на турнир сезона 2026/27. Кроме того, телеканал «MEGOGO СПОРТ» в каждый игровой день будет показывать в прямом эфире как минимум один матч.

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Сборная Украины выступает в группе B2 Лиги B и завершит групповой этап двумя играми за четыре дня. 14 ноября команда на выезде сыграет с Северной Ирландией, а 17 ноября — с Грузией. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени, а трансляции MEGOGO дополнит студийными эфирами. Эти игры сервис покажет также по подписке «ТВ + Кино» и бесплатно — на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Итоговое положение украинской команды ещё не определено. По словам комментатора и ведущего MEGOGO Виталия Кравченко, сборная может как подняться в Лигу A, так и вылететь в Лигу C. Самой интересной он назвал ситуацию в группах A1 и A2, где продолжается борьба за первое место. В квартете A4 Дания, Уэльс и Норвегия до сих пор борются за вторую позицию и выход в четвертьфинал.

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Среди игр 12 ноября — матч Лиги A Италия — Франция. Он начнётся в 21:45, студия на MEGOGO — в 21:10, комментировать игру будут Владимир Зверев и Сергей Лукьяненко. 15 ноября в то же время Испания примет Англию, и эту игру Кравченко считает центральной в обоих турах. Первый матч испанцы выиграли со счётом 3:2, а на мадридском стадионе «Метрополитано», где сборная сыграет в четвёртый раз, она ещё не проигрывала. Студия будет работать также в перерыве и после матча, комментаторы — Александр Новак и Назарий Шмигиль.

16 ноября сборная Германии, которую тренирует Юрген Клопп, встретится с Нидерландами. В составе соперника ожидают Вирджила ван Дейка и Коди Гакпо — обоих Клопп тренировал в «Ливерпуле». Начало матча — в 21:45, студии — в 21:10, комментировать его будут Виталий Кравченко и Владимир Кобельков.

Групповой этап завершится 17 ноября. Четвертьфиналы Лиги A и переходные плей-офф запланированы на 25–30 марта 2027 года, а финальная стадия турнира — на 9–13 июня 2027 года.