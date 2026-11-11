SpaceX к 2028 году может получить на орбите дата-центры для ИИ мощностью 5 ГВт

Аналитик GF Securities Джефф Пу ожидает, что к 2028 году SpaceX выведет на орбиту около 10 тыс. серверных стоек Nvidia для дата-центров Starmind. Вместе они, по его оценке, обеспечат 5 ГВт вычислительной мощности для искусственного интеллекта (ИИ), пишет издание Wccftech.

Речь идёт о стойках Vera Rubin NVL72, которые Nvidia адаптирует для работы в космосе. Космический вариант аналитик называет Kessel и описывает как компактную версию наземной NVL72, оборудование в которой расположено горизонтально. Благодаря этому стойка занимает 9 монтажных единиц (9U) вместо привычных 48U, то есть её высота составляет около 40 см против более чем 2 м. Низкий корпус нужен, чтобы полезная нагрузка оставалась устойчивой во время запуска ракеты.

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Тепловыделение каждого графического процессора Rubin в такой стойке, по оценке Пу, составит примерно 4000 Вт. Это заметно больше, чем, по слухам, у обычных наземных моделей Nvidia. Среди других подробностей аналитик упоминает 60-слойную соединительную плату с разъёмами Amphenol Paladin. Её средняя цена превышает 20 тыс. долларов. Тепло от этого оборудования будет отводить на внешние радиаторы одноконтурная система жидкостного охлаждения.

Космические стойки предназначены для проекта Starmind — группировки спутников, которые SpaceX хочет превратить в орбитальные дата-центры. Благодаря этому проекту компания надеется обойти одно из главных ограничений в развитии ИИ — высокое энергопотребление. Первые аппараты серии, AI1, по данным SpaceX, рассчитаны на вычислительное оборудование мощностью 250 кВт каждый. К работе над ними компания привлекла Nvidia, а Илон Маск называет такой спутник «оптимизированным компьютером Vera Rubin NVL72». Следующее поколение аппаратов, считает Пу, будет поддерживать уже от 350 до 400 кВт пиковой мощности.

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Возможности охлаждения спутников аналитик отдельно не оценивает. О них в начале ноября говорил Маск. По его словам, алюминиевый радиатор в космосе способен излучать 1300 Вт тепла с квадратного метра, поскольку температура вокруг чрезвычайно низкая.

Всего SpaceX планирует запустить тысячи таких аппаратов, а в октябре показала в видео, как будет выглядеть вся группировка Starmind. С этой группировкой компания рассчитывает выйти на рынок, который оценивают в 28,5 трлн долларов. Маск считает, что на самом деле он может быть значительно больше.