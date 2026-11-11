Китайские учёные передали данные по оптоволокну со скоростью 81,92 Тбит/с без оптических усилителей

Учёные Пекинского университета с коллегами создали единую фотонную платформу для оптических линий любой длины — от соединений в дата-центрах до магистралей протяжённостью в тысячи километров. 5 ноября результаты этой работы опубликовал научный журнал Nature Communications.

В первом эксперименте исследователи передавали данные по одномодовому оптоволокну длиной 1 км без единого оптического усилителя. На этой линии они использовали 256 каналов, каждый на своей длине волны, и в каждом достигли скорости 320 Гбит/с. Суммарная скорость составила 81,92 Тбит/с — это так называемая «сырая» скорость, то есть вместе со служебными данными для исправления ошибок. Такой показатель значительно меньше 3,2 Пбит/с, которых в октябре достигли китайские инженеры на коммерческом оборудовании. Однако авторы новой работы проверяли другое: сможет ли короткая линия работать без усилителей.

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До сих пор оборудование для коротких и длинных оптических линий строили по разным принципам. В дата-центрах распространена модуляция интенсивности света с прямым детектированием — она проще и дешевле, но спектр использует менее эффективно. В магистральных сетях применяют когерентную передачу: приёмник анализирует не только интенсивность, но и фазу оптического сигнала, поэтому по одному каналу удаётся передать больше данных. Из-за этой разницы на стыке двух типов сетей может потребоваться преобразование сигнала из оптического в электрический и обратно.

Над новой платформой, помимо Пекинского университета, работали компания SiFotonics Technologies и Институт полупроводников Китайской академии наук. Когерентную передачу на любом расстоянии в ней обеспечивает гибридный лазер с внешним резонатором. Усиливающая часть этого лазера изготовлена из фосфида индия, а резонатор — из нитрида кремния, материала с очень низкими оптическими потерями. Оптическая мощность лазера достигает 70 мВт, ширина его спектральной линии меньше 1 кГц, а длину волны можно перестраивать в диапазоне 102 нм. В свет он преобразует до 13,7% потреблённой электроэнергии. Вместе с лазером работают кремниевые фотонные передатчик и приёмник.

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Вторая серия экспериментов касалась больших расстояний. Её тоже проводили в лаборатории: сигнал многократно пропускали через петлю из отрезков волокна по 55 км, на этот раз с оптическими усилителями. При скорости 184 Гбит/с на канал данные удалось передать на 4400 км, а при 368 Гбит/с — на 1375 км.

Ещё одно свойство платформы — быстрое переключение между каналами. Лазер меняет рабочую частоту менее чем за 5 мкс (миллионных долей секунды), а передача данных восстанавливается примерно за 14 мкс. Такая скорость может пригодиться в сетях с переменной нагрузкой, где трафик нужно переносить с перегруженных каналов на свободные.

Пока это лабораторная демонстрация, а не готовая замена существующему оборудованию. Чтобы и дальше повышать скорость, по словам авторов, нужны более быстрые модуляторы и меньшие потери в передатчике. Оптической связью на большие расстояния в Китае занимаются и другие научные группы: на днях исследователи установили рекорд дальности передачи данных по полому оптоволокну — волокну другого типа, чем в этой работе.