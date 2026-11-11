Китайцы установили рекорд дальности передачи данных по полому оптоволокну

Оператор China Telecom, производитель оптоволокна YOFC и компания ZTE передали данные по полому оптоволокну на 1007,48 км в реальном времени, пишет South China Morning Post. По заявлению China Telecom, это рекорд дальности для такого волокна.

Полое оптоволокно (hollow-core fibre, HCF) пропускает свет не через стекло, а через сердцевину, заполненную воздухом или газом. В сплошном стекле сигнал распространяется со скоростью около 200 тыс. км/с, то есть примерно на треть медленнее, чем в вакууме. Через газ он проходит быстрее, поэтому задержка между удаленными узлами сети уменьшается.

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Данные одновременно шли в обе стороны по одному волокну, по 64 Тбит/с в каждую сторону, то есть суммарно 128 Тбит/с. На каждую длину волны приходилось 800 Гбит/с. В одну сторону сигнал проходил всю линию за 3,43 мс, тогда как в обычном волокне на таком расстоянии требуется около 5 мс. Задержка уменьшилась примерно на 30%.

Чтобы линия такой длины заработала, производителям пришлось подавить поглощение света в рабочих диапазонах длин волн, которое вызывают углекислый и угарный газы. В этом испытании использовали обычное серийное телекоммуникационное оборудование.

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Более быстрая связь между удаленными центрами обработки данных может разгрузить сети, обслуживающие системы искусственного интеллекта. Повышать пропускную способность сетей пытаются и в других странах: в марте японская NTT создала магистральное оптоволокно, которое передает в четыре раза больше данных при неизменной толщине кабеля.

Нестандартные конструкции волокна интересуют и исследователей за пределами телекома. В частности, в сентябре шведские и британские ученые создали плоское оптоволокно HARFF, которое в 1000 раз чувствительнее к давлению, чем круглое. Такое волокно хотят встраивать в дроны и мосты.